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Украина хочет вернуть обвиняемого в шпионаже Сущенко
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Украина рассчитывает вернуть обвиняемого в шпионаже Сущенко из России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев рассчитывает вернуть на Украину Романа Сущенко, обвиняемому в шпионаже в России, сообщила первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил признать виновным и назначить наказание в виде 14 лет заключения для украинца Романа Сущенко, о чем сообщил его представитель Марк Фейгин, отметив, что Мосгорсуд 4 июня огласит приговор.
"Приближает ли приговор вероятность освобождения Романа? Теоретически да!" — сообщила Геращенко, чьи слова приводит агентство "Укринформ".
Она пояснила, что многие украинцы, которых удалось вернуть из заключения в РФ, были до этого осуждены по делам, которые, по мнению Киева, являются политическими.
ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным российских спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии.
Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.
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