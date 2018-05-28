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ВСУ устанавливают минные заграждения возле Горловки
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В ДНР заявили, что ВСУ устанавливают минные заграждения возле Горловки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ устанавливают минно-взрывные заграждений под Горловкой после неудавшихся операций в этом районе.
«После срыва грандиозных планов ВСУ оккупировать Горловку по всей линии соприкосновения вблизи Дзержинска… войска… спешно устанавливают минно-взрывные заграждения», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.
Он добавил, что в том же районе, украинская сторона установила станцию радиоэлектронной разведки для прослушивания телефонных и радиопереговоров по открытым каналам связи.
Накануне Басурин заявил, что украинские военные перебросили танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск.
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