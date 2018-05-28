Ещё
Украинский генерал рассказал о трагедии страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский генерал рассказал о национальной трагедии страны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Vasily Maximov
Утечка трудоспособного населения страны принимает для Украины масштабы национальной трагедии. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne.
Он подчеркнул, что страну покидает именно "активная и интеллектуальная" часть населения. По его словам, на сегодняшний день около девяти миллионов украинцев уехали в такие страны, как Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада и США.
"Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет", — заявил Маломуж.
Он пояснил, что причиной массовой утечки населения является отсутствие перспектив и свободного развития бизнеса на Украине, который мог бы обеспечить рабочие места и "высокие стандарты".
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц страну покидают около ста тысяч граждан. По словам министра, миграции способствует безвизовый режим Украины с Евросоюзом.
РИА Новости: последние новости
Адвокат: в споре с МВФ депутаты Рады кривят душой Украина рассчитывает вернуть обвиняемого в шпионаже Сущенко из России В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ приблизиться к позициям ополчения
Комментарии3  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года433
Киркоров ограблен193
К российским туристам обратились с предупреждением62
Россияне сутки дрейфовали на матрасе по Черному морю17
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде124
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
00:59
Киркоров ограблен
Шоу-бизнес
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение