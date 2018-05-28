Украинский генерал рассказал о трагедии страны

Украинский генерал рассказал о национальной трагедии страны

Утечка трудоспособного населения страны принимает для Украины масштабы национальной трагедии. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne.

Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада и США. Он подчеркнул, что страну покидает именно "активная и интеллектуальная" часть населения. По его словам, на сегодняшний день около девяти миллионов украинцев уехали в такие страны, как Польша

"Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет", — заявил Маломуж.

Он пояснил, что причиной массовой утечки населения является отсутствие перспектив и свободного развития бизнеса на Украине, который мог бы обеспечить рабочие места и "высокие стандарты".