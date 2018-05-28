«МВФ послал нас»

МВФ предъявил Киеву ультиматум в связи с формированием нового антикоррупционного суда, пишет «Апостроф». Как стало известно изданию, фонд требует, чтобы судей в новом органе назначали международные эксперты. В противном случае Украина может лишиться долгожданного транша.

«Антикоррупционный суд должен соответствовать Конституции Украины», — с такими лозунгами уже несколько месяцев выступают местные политики.

Началось всё с того, что Киев не смог договориться с Международным валютным фондом относительно того, за кем будет последнее слово в отборе судей: за международным советом экспертов или Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), пишет «Апостроф».

В результате этого спора застопорился процесс подготовки законопроекта об антикоррупционном суде, а заядлые «борцы за Конституцию» обвинили международных партнёров в нарушении суверенитета страны. Таким образом те, кто давал деньги украинскому государству, превратились в «агентов», утверждается в статье.

Между тем договориться как можно скорее — главный интерес Украины. В этом году у страны есть ещё один шанс получить от МВФ последний транш в размере $1,9 млрд перед выборами, поясняет издание.

Ещё одним требованием международной организации является повышение цен на газ. Однако именно вопрос об антикоррупционном суде оказался основным камнем преткновения для Киева и МВФ.

В течение последних двух недель на Украине попытались найти какое-то решение и проголосовать за формирование антикоррупционного суда. Но одного желания оказалось недостаточно. Каждая сторона продемонстрировала свою неготовность уступать. И к настоящему моменту судьба законопроекта находится под вопросом.

Многие надеялись, что уже к середине прошлой недели в Верховной раде депутаты из коалиции смогут поздравить Украину с победой и завершением переговоров с МВФ и Венецианской комиссией. Но этого не произошло.

По словам издания, депутатам от Блока Петра Порошенко (БПП) была дана задача не обострять ситуацию, а попытаться в позитивном ключе рассказывать о переговорах.

«Насколько я знаю, ещё продолжается дискуссия касательно общего заседания ВККС и совета экспертов. Думаю, в четверг мы начнём рассмотрение правок», — рассказывал журналистам депутат от БПП Сергей Берёзенко.

Аналогичный ответ можно было услышать и от администрации президента . При упоминании об антикоррупционном суде её представители отвечали заготовленной фразой, мол, «там всё хорошо», или же говорили, что им ничего не известно.

Намного сговорчивее оказались источники, приближенные к спикеру украинского парламента Андрею Парубию . В частности, по их словам, было принято решение не начинать рассмотрение правок во вторник. Об этом удалось договориться утром того же дня с Венецианской комиссией.

«Но в любом случае МВФ говорит, что решающее слово должно быть за международными экспертами. И их вето никто не сможет преодолеть», — сообщил собеседник «Апострофа».

Он добавил, что Парубий был готов к такому развитию событий и пытался примирить стороны.

Также планировалось со среды заниматься законопроектом, а уже в четверг даже проголосовать во втором чтении. Но стороны так и не пришли к согласию.

«МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать», — рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

Тогда впервые заговорили о возможном дефолте, если Украина не получит транш. При этом администрация Порошенко готова к такому повороту событий.

«Для него это выгодно, чтобы подставить премьера (Владимира. — ИноТВ) Гройсмана», — заверил издание человек из окружения Парубия.

Как выяснил «Апостроф», люди Гройсмана также понимают, что сейчас его карьера во многом зависит от антикоррупционного суда, и он полностью согласен со всеми требованиями МВФ. В среду премьер прибыл в парламент, где он с Парубием долго обсуждал, что делать дальше. «Бороться до последнего», — коротко резюмировали после встречи представители главы правительства.

Кроме того, в кабмине также пытаются повлиять на ситуацию, чтобы не допустить прекращения отношений с МВФ. По информации «Апострофа», в случае голосования за антикоррупционный суд в нужном виде, фонд готов идти на уступки по повышению цены на газ, соглашаясь на поэтапный рост цен.

Тем временем в парламенте решили всё-таки начать рассмотрение правок в среду. В четверг заседание продолжилось в полупустом зале.

«Многие берут больничный на четверг. Это полный маразм», — сказал один из депутатов ещё за день до этого.

И он оказался прав.