Украина попросит Запад покарать Россию за Крымский мост

Украина представила Польше пакет предложений по ужесточению санкций против России . Об этом заявил первый заместитель украинского постпреда в Крыму Изет Гданов, сообщает «Укринформ»

По его словам, Киев предлагает США ЕС ввести санкций против европейских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Также на Украине надеются на введение Западом ограничительных мер против российских компаний, работающих в Крыму. «Позиция Польши очень положительная для Украины. Мы будем сотрудничать и дальше, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а требуют дальнейшей обработки», — сказал Гданов.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.