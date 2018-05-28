Во Львове подняли бандеровский флаг

Во Львове отметили праздник поднятием бандеровского флага

Возле административных зданий украинского Львова вывесили красно-чёрные флаги «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии »* (ОУН-УПА). Сделано это было, чтобы отметить празднуемый в городе так называемый День героев. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По данным издания, сделано это было во исполнение постановления городского совета Львова от 22 марта 2018 года.

Уточняется, что в городе также состоялись различные мероприятия по случаю праздника, который власти решили отмечать в честь бойцов ОУН-УПА.

Ранее депутаты Львовского городского совета утвердили перечень памятных дат, в которые рядом с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-чёрный флаг.

20 февраля флаг ОУН-УПА и государственный флаг Украины впервые подняли вместе перед Львовским городским советом.