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Угроза незаконной миграции иностранцев сохраняется
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В ФСБ заявили, что угроза незаконной миграции иностранцев сохраняется 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Граждане стран Центральной Азии, а также Украины и Молдавии составляют основную долю мигрантов, пытающихся пересечь границу России, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют жители центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, следующие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства. Как правило, это лица, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен", — сказал Кулишов.
"В 2017 году только на российско-казахстанском участке границы выявлено более 6,5 тысяч трудовых мигрантов. Около 1,5 тысяч из них имели документы с измененными установочными данными. Некоторые пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей", — добавил он.
Полностью текст интервью читайте в 00.00 на сайте ria.ru>>
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