В ФСБ заявили, что угроза незаконной миграции иностранцев сохраняется

"Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют жители центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, следующие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства. Как правило, это лица, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен", — сказал Кулишов.

"В 2017 году только на российско-казахстанском участке границы выявлено более 6,5 тысяч трудовых мигрантов. Около 1,5 тысяч из них имели документы с измененными установочными данными. Некоторые пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей", — добавил он.

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