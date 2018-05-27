Ещё
После погрома в Киеве задержаны 34 человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После погрома на рынке в Киеве задержаны 34 человека 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате массовой драки на киевском рынке, в которой пострадали несколько полицейских, задержаны уже 34 человека, с ними сейчас общаются правоохранительные органы, сообщили в киевском управлении нацполиции Украины.
«Всего в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении на сайте киевской нацполиции.
Ранее сообщалось, что на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве произошла драка, задержаны 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин, три сотрудника правоохранительных органов пострадали.
При этом причиной погрома стал конфликт, в котором продавцы нанесли травмы украинскому ветерану, сотруднику академии нацполиции Украины. Как сообщили в соцсетях, мстить за него пришли «украинские патриоты».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев обнародовал синхронизированный с минфином США санкционный список Польша попросила НАТО вмешаться в спор Украины и Венгрии Стал известен долг Украины перед СНГ
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин раскусил журналиста-провокатора207
Екатеринбург потрясло жестокое убийство65
Китай заявил о вторжении кораблей США34
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои356
Дагестанец решил наказать «Руки-базуки»35
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение