В Москве задержали участницу одиночного пикета, приуроченного к двухнедельной голодовке украинского режиссера Сенцова 

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии. Акция девушки была приурочена к двухнедельному сроку голодовки находящегося в заключении украинца.
Участница пикета сообщила о задержании интернет-порталу
"ОВД-Инфо". Девушку доставили в отдел полиции по Тверскому району.
— Чулпан Хаматова выступила в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова
На пикет она вышла с плакатом «Олег Сенцов. 14-ый день голодовки». Режиссер начал бессрочную головку в колонии ровно две недели назад, 14 мая. Единственным условием ее прекращения Сенцов назвал освобождение всех украинских политзаключенных (64 человека), находящихся на территории РФ.
Сразу после начала голодовки режиссера
перевели
в изолированную камеру, его здоровье контролирует медик. Претензий непосредственно к колонии, по словам адвоката, Сенцов не предъявляет.
По прошествии 10 дней с начала голодовки Сенцова
акции
в поддержку режиссера прошли в Санкт-Петербурге и Москве. Активисты вывесили на набережных обоих городов плакаты с требованием освободить режиссера, а также с цитатой из его письма о начале голодовки.