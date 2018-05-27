В Москве задержали участницу одиночного пикета, приуроченного к двухнедельной голодовке украинского режиссера Сенцова

Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова , приговоренного в России к 20 годам колонии. Акция девушки была приурочена к двухнедельному сроку голодовки находящегося в заключении украинца.

Участница пикета сообщила о задержании интернет-порталу

"ОВД-Инфо". Девушку доставили в отдел полиции по Тверскому району.

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На пикет она вышла с плакатом «Олег Сенцов. 14-ый день голодовки». Режиссер начал бессрочную головку в колонии ровно две недели назад, 14 мая. Единственным условием ее прекращения Сенцов назвал освобождение всех украинских политзаключенных (64 человека), находящихся на территории РФ.

Сразу после начала голодовки режиссера

перевели

в изолированную камеру, его здоровье контролирует медик. Претензий непосредственно к колонии, по словам адвоката, Сенцов не предъявляет.

По прошествии 10 дней с начала голодовки Сенцова

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