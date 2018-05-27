НАТО нарушит свои правила, чтобы надавить на Россию

Североатлантический альянс (НАТО) может нарушить одно из своих правил, чтобы надавить на Россию . Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам члена международного комитета Совета Федерации Олега Морозова, альянс может принять в ряды своих членов Грузию . При этом требования НАТО гласят, что участниками альянса могут стать страны, не отягощенные неразрешенными военными конфликтами и территориальными проблемами.

«Это зависит отнюдь не от желания Грузии. Как известно, по правилам НАТО в альянс не берут страны, обремененные территориальными проблемами и неразрешенными военными конфликтами. Тут их полный набор», — заявил Олег Морозов в интервью агентству.

Сообщается, что Грузия может вступить в НАТО к 2021 году. Этот шаг организация предприняла, чтобы надавить на Россию.