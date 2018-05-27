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НАТО нарушит свои правила, чтобы надавить на Россию
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НАТО нарушит свои правила, чтобы надавить на Россию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Североатлантический альянс (НАТО) может нарушить одно из своих правил, чтобы надавить на Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам члена международного комитета Совета Федерации Олега Морозова, альянс может принять в ряды своих членов Грузию. При этом требования НАТО гласят, что участниками альянса могут стать страны, не отягощенные неразрешенными военными конфликтами и территориальными проблемами.
«Это зависит отнюдь не от желания Грузии. Как известно, по правилам НАТО в альянс не берут страны, обремененные территориальными проблемами и неразрешенными военными конфликтами. Тут их полный набор», — заявил Олег Морозов в интервью агентству.
Сообщается, что Грузия может вступить в НАТО к 2021 году. Этот шаг организация предприняла, чтобы надавить на Россию.
Украина во время ассамблеи НАТО в Варшаве заподозрила Россию в проведении исследований, которые якобы направлены на разработку химического и биологического оружия. Киев считает, что Москва хочет создать гибрид оспы и Эболы под видом разработки вакцины.
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