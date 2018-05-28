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Посольство РФ ответило на обвинение британских СМИ в нападении россиян на фанатов «Ливерпуля»
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Посольство РФ ответило на обвинение британских СМИ в нападении россиян на фанатов «Ливерпуля» 

Rambler News Service 19 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Посольство России в Лондоне ответило на статью британского издания Daily Mirror, в которой утверждалось, что в нападении на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве за пару дней до финала Лиги чемпионов якобы участвовали российские фанаты.
Вечером 24 мая около 20 человек в масках ворвались в ресторан, где сидели болельщики «Ливерпуля», и забросали их стеклами, столами и стульями, в результате чего несколько фанатов английской команды получили порезы. Позже Daily Mirror написала, что к нападению якобы могли быть причастны российские фанаты, поскольку на футболках у атаковавших были надписи на русском языке. Кроме того, газета сообщала, что киевские полицейские говорили с задержанными на русском языке.
«Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет ’’русских’’ в нападении на фанатов ‘’Ливерпуля’’ перед финалом Лиги чемпионов, поскольку они (нападавшие. — RNS) говорили по-русски», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Дипломаты напомнили изданию, что русский язык является наиболее распространенным в Киеве. Кроме того, посольство подчеркнуло, что погранслужба Украины не пускает на территорию страны российских мужчин призывного возраста.
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