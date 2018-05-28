Посольство РФ ответило на обвинение британских СМИ в нападении россиян на фанатов «Ливерпуля»

Посольство России в Лондоне ответило на статью британского издания Daily Mirror, в которой утверждалось, что в нападении на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве за пару дней до финала Лиги чемпионов якобы участвовали российские фанаты.

Вечером 24 мая около 20 человек в масках ворвались в ресторан, где сидели болельщики «Ливерпуля», и забросали их стеклами, столами и стульями, в результате чего несколько фанатов английской команды получили порезы. Позже Daily Mirror написала, что к нападению якобы могли быть причастны российские фанаты, поскольку на футболках у атаковавших были надписи на русском языке. Кроме того, газета сообщала, что киевские полицейские говорили с задержанными на русском языке.

«Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет ’’русских’’ в нападении на фанатов ‘’Ливерпуля’’ перед финалом Лиги чемпионов, поскольку они (нападавшие. — RNS) говорили по-русски», — говорится в сообщении посольства в Twitter.