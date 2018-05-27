Украина выдвинула России новое громкое обвинение

По утверждению украинской стороны, как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург , выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле, подчеркнула Фриз, речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы.

Также, добавила она, другие исследовательские учреждения активно закупают и проводят исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

По ее словам, разрабатываемое оружие "может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран" — не только против Украины, но и там, где Москва имеет свои интересы.

Соответствующий отчет Фриз обещала предоставить для возможного включения этих положений в "специальный рапорт по противодействию гибридным угрозам России".