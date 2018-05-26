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На Украину не пустили двух сотрудников российских СМИ
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Украине пригрозили "красной карточкой и удалением"

На Украину не пустили двух сотрудников российских СМИ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну двух сотрудников российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня было отказано в пропуске двум гражданам Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ. Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси», — говорится в сообщении.
Как отмечается, одного из них не пустили из-за «незаконного посещения» Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года.
Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе контроля пограничники установили его принадлежность к телеканалу «Россия». В связи с неподтверждением цели прибытия на Украину мужчину вернули в обратном направлении, добавили в ведомстве.
26 мая в Киеве пройдёт финальный матч Лиги чемпионов. Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, за кого будет болеть.
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