На Украину не пустили двух сотрудников российских СМИ 

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну двух сотрудников российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня было отказано в пропуске двум гражданам Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ. Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси», — говорится в сообщении.
Как отмечается, одного из них не пустили из-за «незаконного посещения» Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года.
Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе контроля пограничники установили его принадлежность к телеканалу «Россия». В связи с неподтверждением цели прибытия на Украину мужчину вернули в обратном направлении, добавили в ведомстве.
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