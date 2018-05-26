Украинцы в Чехии побили одного из основателей «Автомайдана»

Об этом сам Дзиндзя написал в Facebook.

«Осторожно, неадекватные украинцы! Под отелем «Кристалл» в городе Праге ! 18+. Присутствует мат», — написал Дзындзя.

На видео он показал, как его пытались побить. При этом некоторые из атаковавших его были в вышиванках. Другие напоминали Дзындзе, что уже предупреждали его о том, что побьют его, если он появится рядом.

«Ты — паскуда, ты — сволочь, ты не дал создать антикоррупционное бюро», — сообщил один из напавших на Дзындзю украинцев.

В другом видео Дзындзя заявил, что его побил бывший соратник по «Автомайдану» из Закарпатья.

Позже активист попытался попасть в отель «Кристалл», где проходило заседание Конгресса украинцев в Чехии . Однако соотечественники не поддержали Дзындзю, а напротив назвали его провокатором. В итоге и украинцы, и чехи попросили Дзындзю убраться из отеля. Позже охрана применила к нему силу.

В комментарию изданию «Буквы», которое некоторые СМИ обвиняли в связи с президентом Украины Петром Порошенко , Дзындзя заявил, что в отеле «Кристалл» должна была состояться встреча лидера Конгресса украинцев в Чехии Рустама Ташбаева с Михаилом Саакашвили

«Это были украинцы, которые приехали на так называемый конгресс, организованный Рустамом Ташбаевым, который является членом политической организации «Украинский политический альянс» и организатором «Майдана-3». На этой встрече должен был быть и Михаил Саакашвили. По моей информации, Саакашвили приехал в Прагу, где должен был встретиться с Ташбаевым на этом «конгрессе», — заявил Дзындзя.

Активист и создатель «Автомайдана» Дзындзя прославился 1 декабря 2013 года, когда в составе группы лиц на тракторе пытался прорваться под Администрацию Президента Украины. Тогда Дзындзю многие назвали провокатором.