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Украинцы в Чехии побили одного из основателей «Автомайдана»
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Украинцы в Чехии побили одного из основателей «Автомайдана» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сам Дзиндзя написал в Facebook.
«Осторожно, неадекватные украинцы! Под отелем «Кристалл» в городе Праге! 18+. Присутствует мат», — написал Дзындзя.
На видео он показал, как его пытались побить. При этом некоторые из атаковавших его были в вышиванках. Другие напоминали Дзындзе, что уже предупреждали его о том, что побьют его, если он появится рядом.
«Ты — паскуда, ты — сволочь, ты не дал создать антикоррупционное бюро», — сообщил один из напавших на Дзындзю украинцев.
В другом видео Дзындзя заявил, что его побил бывший соратник по «Автомайдану» из Закарпатья.
Позже активист попытался попасть в отель «Кристалл», где проходило заседание Конгресса украинцев в Чехии. Однако соотечественники не поддержали Дзындзю, а напротив назвали его провокатором. В итоге и украинцы, и чехи попросили Дзындзю убраться из отеля. Позже охрана применила к нему силу.
В комментарию изданию «Буквы», которое некоторые СМИ обвиняли в связи с президентом Украины Петром Порошенко, Дзындзя заявил, что в отеле «Кристалл» должна была состояться встреча лидера Конгресса украинцев в Чехии Рустама Ташбаева с Михаилом Саакашвили.
«Это были украинцы, которые приехали на так называемый конгресс, организованный Рустамом Ташбаевым, который является членом политической организации «Украинский политический альянс» и организатором «Майдана-3». На этой встрече должен был быть и Михаил Саакашвили. По моей информации, Саакашвили приехал в Прагу, где должен был встретиться с Ташбаевым на этом «конгрессе», — заявил Дзындзя.
Активист и создатель «Автомайдана» Дзындзя прославился 1 декабря 2013 года, когда в составе группы лиц на тракторе пытался прорваться под Администрацию Президента Украины. Тогда Дзындзю многие назвали провокатором.
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