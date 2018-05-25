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Вышинский не удивится новым обвинениям от СБУ
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Вышинский не удивится новым обвинениям от СБУ 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: © REUTERS / Stringer
Руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не будет удивлен, если Служба безопасности Украины (СБУ) предъявит ему новые обвинения.
Как передает РИА Новости, об этом он написал в интервью каналу RT, передав ответы на вопросы журналистов через своих защитников.
Вышинский отметил, что полагает, что уголовное дело против него возбуждено в связи приближающимися президентскими выборами на Украине и считает, что нынешний глава страны Петр Порошенко намекает на то, что вернет из России осужденных в отмен на главу РИА "Новости Украина".
"Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!", — подчеркнул Вышинский.
Журналиста обвиняют в государственной измене и информационной поддержке ДНР и ЛНР. Он был задержан сотрудниками украинских спецслужб в Киеве 15 мая 2018 года. 17 мая суд в Херсоне арестовал его на три месяца без возможности внесения залога. Его адвокаты подали апелляцию на это решение.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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