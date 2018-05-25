Вышинский не удивится новым обвинениям от СБУ

Как передает РИА Новости, об этом он написал в интервью каналу RT, передав ответы на вопросы журналистов через своих защитников.

Вышинский отметил, что полагает, что уголовное дело против него возбуждено в связи приближающимися президентскими выборами на Украине и считает, что нынешний глава страны Петр Порошенко намекает на то, что вернет из России осужденных в отмен на главу РИА "Новости Украина".

"Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!", — подчеркнул Вышинский.