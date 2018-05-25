Вышинский не удивится новым обвинениям от СБУ 

Руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не будет удивлен, если Служба безопасности Украины (СБУ) предъявит ему новые обвинения.
Как передает РИА Новости, об этом он написал в интервью каналу RT, передав ответы на вопросы журналистов через своих защитников.
Вышинский отметил, что полагает, что уголовное дело против него возбуждено в связи приближающимися президентскими выборами на Украине и считает, что нынешний глава страны Петр Порошенко намекает на то, что вернет из России осужденных в отмен на главу РИА "Новости Украина".
"Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!", — подчеркнул Вышинский.
Журналиста обвиняют в государственной измене и информационной поддержке ДНР и ЛНР. Он был задержан сотрудниками украинских спецслужб в Киеве 15 мая 2018 года. 17 мая суд в Херсоне арестовал его на три месяца без возможности внесения залога. Его адвокаты подали апелляцию на это решение.