Лига чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль». Фанаты (фото, видео)

Что происходит в Киеве за считанные часы до финала Лиги чемпионов.

Полное ощущение дежавю. Где-то я уже это видел… Точно видел! Шесть лет назад на Евро-2012. Та же шумная фан-миля в монументальных декорациях Крещатика, те же пёстрые интернациональные толпы в центре города — и… практически полное отсутствие признаков грандиозного события в других, спальных районах украинской столицы. Даже фото на аккредитацию — и то организаторы матча, словно специально, вытащили из 2012-го! Хорошо, что за прошедшие шесть лет я не облысел или не завёл окладистую бороду — иначе процесс идентификации личности и прохода на стадион был бы существенно затруднён…

Вообще, Киев на неделе накрыла череда самых разнообразных праздников — от религиозной Троицы до Дня города. Плюс финал Лиги чемпионов, плюс последний звонок у школьников. Можете себе представить, какая атмосфера царит вокруг: шум, гам, песни, пляски. Так сразу и не разберёшь, что празднуют. Часто отмечают всё вместе, в комплексе. Погода шепчет: вперёд, на свежий воздух! Даже служители правопорядка, строгие в иное время, сегодня сквозь пальцы благодушно глядят на мелкие административные правонарушения киевлян и гостей столицы — вроде распития спиртных напитков в общественных местах. Пиво льётся рекой не только на фан-зоне, где ему положено быть согласно одному из рекламных контрактов УЕФА , но и за её забором.

С точки зрения болельщицкого колорита трудно было представить более удачный состав финальной пары. Испанцы — это фейерверк эмоций, англичане — песни. А фанаты «Ливерпуля» совершенно заслуженно входят в «топ» самых певчих болельщицких сообществ в мире. Благодаря финалу Лиги чемпионов с их творчеством познакомились и украинцы.

Помимо «творческого конкурса» британцы переигрывают испанцев кое в чём ещё — конкретно в численности. На глазок, «красных» в Киев съехалось-слетелось значительно больше, чем «белых». И тех, и других могло оказаться больше, если бы не сложная логистика и дороговизна цен на жильё для туристов. Жажда наживы лишила рассудка массу отельеров и квартиросдатчиков — знакомая ситуация в контексте ЧМ-2018, не правда ли? — и вылилась в «недоезд» до Украины минимум нескольких тысяч поклонников «Реала» , «Ливерпуля» или просто футбола в чистом виде.

— Только что подвозил из аэропорта Борисполя двух англичан, — какой же репортаж без вкрапления байки от — клянусь, реального! — таксиста? — Усталые, но весёлые. Говорят, две тысячи англичан отказались от билетов на финал из-за наших спекулянтов. А эти оригинально вышли из ситуации — приехали одним днём! Потусуются до игры, сходят на футбол, ночь в кабаке скоротают — и обратно в аэропорт.

Киевские «барыги» заставили даже не бедных европейцев включить смекалку. И таких, подозреваю, гораздо больше двух. По сравнению с пятницей в субботу посещаемость фан-зоны возросла примерно вдвое. Масса болельщиков до минимума сократила время пребывания в Киеве исключительно из экономических соображений.

Непосредственным участникам финала скряжничать статус не позволяет. И те, и другие поселились в центре города в пешей доступности друг от друга — меньше трёх километров между отелями. Теоретически Роналду и Салах могли встретиться раньше 21:45 — где-нибудь на утреннем променаде. На практике вероятность такой встречи была близка к нулю. Обе гостиницы в Киеве оказались в осаде у болельщиков — прошмыгнуть незамеченным мимо толпищ своих обожателей Криштиану едва ли удалось бы. Он, вроде бы, и не пытался.

Интересно, что расположился «королевский» клуб в той самой гостинице «Опера», где проживала перед финалом Евро-2012 сборная Испании — не иначе как на фарт. Правда, из той плеяды «красной фурии» по сей день в «Реале» состоит только Серхио Рамос. Но как раз его позволительно назвать спецом по решающим матчам.

Несмотря на численный перевес соперника, мадридцы веселы, расслаблены и уверены в своих силах. Ну, то есть в силах своих любимцев. Уличное мини-интервью с четвёркой испанцев это только подтвердило.

— Парни, вы откуда? — Все из Мадрида

— Что вам нравится в Киеве? — Женщины! — Очень красивый город.

— Правда, что цены на жильё сумасшедшие? — Да-да! — Но мы нашли более или менее бюджетный вариант на одну ночь. Обычно стоимость жилья колеблется в районе 50-60 евро, но здесь она намного выше.

— Сколько уже потратили на это путешествие? — По две тысячи евро каждый.

— Почему «Реал» сегодня победит? — Потому что это лучшая команда мира! — Потому что играет лучше «Ливерпуля». «Ливерпуль» умеет только контратаковать, тогда как «Реал» более разнообразен. — Потому Мадрид не проигрывает финалы. Если уже доходит до финала — всегда побеждает.

Англичанам тут крыть нечем: после реформы Лиги чемпионов Мадрид шесть раз доходил до финала — и все шесть выиграл. «Ливерпуль» обречён?..