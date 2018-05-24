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Чижов: позитивной повестки для созыва встречи Совета Россия — НАТО нет
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Чижов: позитивной повестки для созыва встречи Совета Россия — НАТО нет 

ТАСС 41 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Позитивной повестки для проведения заседания Совета Россия — НАТО пока нет, а обсуждать снова Украину или Грузию не имеет смысла. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
"В этом вопросе есть нечто общее с нормандским форматом: главное — содержание, — сказал он. — НАТО я непосредственно не занимаюсь, но могу сказать, что на сегодняшний день позитивная повестка дня диалога Россия — НАТО практически пуста, нулевая. Опять обсуждать ту же Украину или Грузию? Я особого смысла не вижу".
"Нам не нужна встреча ради встречи, и это относится ко всему", — подчеркнул дипломат.
Последняя встреча Совета Россия — НАТО прошла в октябре 2017 года. Как тогда заявил занимавший пост постоянного представителя РФ при альянсе Александр Грушко, конкретных результатов она не принесла.
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