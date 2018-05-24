Чижов: позитивной повестки для созыва встречи Совета Россия — НАТО нет

"В этом вопросе есть нечто общее с нормандским форматом: главное — содержание, — сказал он. — НАТО я непосредственно не занимаюсь, но могу сказать, что на сегодняшний день позитивная повестка дня диалога Россия — НАТО практически пуста, нулевая. Опять обсуждать ту же Украину или Грузию? Я особого смысла не вижу".

"Нам не нужна встреча ради встречи, и это относится ко всему", — подчеркнул дипломат.