Ещё
Украина оставила Кобзона без наград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина лишила Кобзона всех государственных наград 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: ТАСС
краина лишила российского эстрадного певца Иосифа Кобзона государственных наград. Об этом говорится в указе президента №126/2018.
В отношении Кобзона применены следующие санкции: блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение государственных наград Украины и другие ограничительные меры.
После государственного переворота на Украине в 2014 году, артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию российского президента Владимира Путина по Крыму и Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР. Служба безопасности Украины внесла Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В этом же году певца лишили звания "почетный гражданин" ряда города Украины, в том числе Славянска и Полтавы. В 2015 году СБУ причислила певца к деятелям культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, позже Кобзона включили в санкционный список.
РИА Новости: последние новости
В СПЧ прокомментировали блокировку МИА "Россия сегодня" на Украине Порошенко переименовал ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины В СПЧ призвали ОБСЕ отреагировать на санкции Киева к МИА "Россия сегодня"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии44
В Якутии совершено массовое убийство и самоубийство100
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды66
Сына известной певицы убил рак15
Кудрин попал в неловкую ситуацию36
Видео
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
03:49
Соловьев «бесконечно пожалел» Юлию Скрипаль
Общество
20:48
Голикова ответила на вопрос о пенсионном возрасте
Экономика
03:49
Виктория Скрипаль прокомментировала видеообращение сестры
Политика
02:25
В ДНР уничтожены украинские диверсанты
В мире
00:08
Песков оценил вероятность полной блокады России
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение