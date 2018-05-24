Украина оставила Кобзона без наград

краина лишила российского эстрадного певца Иосифа Кобзона государственных наград. Об этом говорится в указе президента №126/2018.
В отношении Кобзона применены следующие санкции: блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение государственных наград Украины и другие ограничительные меры.
После государственного переворота на Украине в 2014 году, артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию российского президента Владимира Путина по Крыму и Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР. Служба безопасности Украины внесла Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд в страну.