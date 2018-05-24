Кому я должен, все прощаю: Рада разобралась с долгами оборонки

Украина рискует в самом скором времени остаться без армии, вооружений и военной техники. Однако искать в этом «руку Москвы » совершенно бесполезно

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который, по мнению его авторов, должен решить проблему задолженности предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса перед иностранными контрагентами. В авторах проекта закона числятся представители партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь».

В пояснительной записке к закону отмечается, что для исполнения законопроекта дополнительных средств не потребуется. Наверное, в условиях дефицита украинского бюджета (2,6% ВВП, или более 87 млрд грн в 2018 году) это главный аргумент за его принятие. Как же можно ликвидировать задолженность, которая, согласно той же пояснительной записке, угрожает существованию целого ряда компаний, входящих в состав концерна «Укроборонпром» ? Все просто.

В отношениях Украины и России после Майдана вышеуказанный девиз впервые прозвучал вскоре после присоединения Крыма . В апреле 2014 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителя Крыма, как быть с кредитом, взятым в украинском «ПриватБанке» на автомобиль — все отделения «Привата» прекратили работу в Крыму, и платить по кредиту стало затруднительно.

«Ну, катайтесь спокойно. Не хотят господин Коломойский (Игорь Коломойский, совладелец "ПриватБанка" — ред.) с Финкельштейном (Борис Финкельштейн, возглавлявший Крымское отделение "ПриватБанка" — ред.) получать деньги с вас — это их дело», — заявил глава российского государства в эфире традиционной «Прямой линии».

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал все, чтобы эти слова президента были воплощены в жизнь.

«Никаких возвратов украинским банкам и тем, кто выкупил их долги, не будет. Мы примем любые нормативные и законодательные акты, чтобы с крымчан не было возможности принудительно взыскать эти суммы», — заявлял он в марте 2015 года.

Теперь эти долги нереально взыскать даже через украинский суд, поскольку, согласно украинскому законодательству, срок исковой давности по таким делам составляет три года, и он уже давно истек.

Похожий фокус попытался повторить мэр Киева Виталий Кличко , который отказался платить 2 млрд грн за 100 вагонов метро, поставленных из России. Однако, в отличие от ситуации с «Приватом» в Крыму, киевский градоначальник успешно проиграл все суды, и теперь долг города подтвержден окончательно.

Видимо, чтобы не допустить повторения подобной ситуации с предприятиями украинского ВПК и был внесен в Раду вышеуказанный законопроект. При этом следует отметить, что украинские власти пытаются решить проблему, которую сами же и создали.

Откуда долги

Указом Президента Украины Петра Порошенко № 691/2014 от 27 августа 2014 года был прекращен «экспорт в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией». Как проговорился в апреле 2014 года Виталий Ярема , занимавший в то время пост вице-премьера Украины, это было сделано по требованию «западных партнеров».

«.. Наши партнеры из западных стран требуют остановки этого сотрудничества», — сказал Ярема.

Порошенко выполнил эти требования весьма оперативно. Правда, к тому моменту была заключена масса контрактов с российскими контрагентами на весьма крупные суммы.

Например, стоимость договора с николаевским «Зоря-Машпроект» составляла около $750 млн Был выплачен аванс в размере более 816,7 млн рублей за двигатели для кораблей Военно-морского флота РФ, но после вступления в силу указа Порошенко завод отказался поставлять в Россию произведенные и оплаченные турбины.

Окончательное решение о взыскании с николаевского завода 817 млн руб. было принято Арбитражным судом Волго-вятского округа 30 ноября 2016 года. Украинская сторона утверждала, что отказ от поставок вызван «форс-мажорными обстоятельствами».

В мае 2017 года Арбитражный суд Московского округа обязал украинский авиаконцерн «Антонов» выплатить Министерству обороны РФ 180,3 млн рублей неустойки за срыв разработки среднего военно-транспортного самолета Ан-70.

Разработка Ан-70 стартовала на Украине еще во времена СССР. После распада Советского Союза в 1991 году компания "Антонов" продолжила разработку самолета, в том числе за счет российского Минобороны. Однако отказ Киева от военно-технического сотрудничества с Россией привела к невыполнению контракта по разработке. Следует отметить, что реальные потери «Антонова» по АН-70 на несколько порядков больше: Минобороны РФ планировало заказать 70 самолетов Ан-70. Стоимость каждого из них должна была составить около $67 млн, общая сумма контракта — $4,6 млрд

18 марта 2018 года Арбитражный суд Москвы 12 марта удовлетворил иск Минобороны РФ к украинскому конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП «КБ "Южное"» о расторжении государственного контракта от 29 августа 2003 года и взыскании 1,1 млрд рублей, в том числе 915,6 млн рублей неустойки, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения и 3,2 млн рублей процентов.

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В «Воевода». Однако по указу Порошенко разработчики отказались выполнять свои обязательства.

Всего предприятия российского ОПК до отказа Киева от сотрудничества закупали более 826 наименований военной продукции, которую не производили самостоятельно. Сейчас Россия работает над замещением этих поставок собственными силами. План работ рассчитан на срок до 2025 года, отмечал в 2015 году замминиста обороны РФ Юрий Борисов , сейчас занимающий пост вице-премьера по вопросам ОПК).

От сумы да тюрьмы

Как говорится в пояснительной записке к уже упомянутому законопроекту, российские заказчики продукции стали массово «обращаться в суды на территории Российской Федерации для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные)». По данным искам были приняты судебные решения, «по которым украинские стороны обязаны выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора».

«Такой ход событий часто тормозит, а иногда даже может остановить работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, негативно отражается на обороноспособности Украины», — сказано в документе.

Для того, чтобы спасти украинский военно-промышленный комплекс от тех проблем, которые ему создал указ Порошенко, власть фактически предлагает просто не платить по долгам. Для этого в законе прописан запрет на исполнительное производство по банкротствам и взысканию задолженности с предприятий ОПК перед контрагентами «страны-агрессора», в качестве которой Верховной Радой определена (пока) только Россия.

В том, что закон в конечном итоге будет принят, нет никаких сомнений. Во-первых, он полностью укладывается в антироссийскую канву современной украинской политики, и против него проголосуют разве что немногочисленные представители «Оппозиционного блока». Во-вторых, он кардинально решает проблему долгов перед РФ, причем без каких-либо финансовых затрат.

Однако, что гораздо существеннее, он никак не решает проблему загруженности заказами украинских оборонных предприятий. Те же николаевские турбины никому, кроме РФ сейчас не нужны. Как не нужны и авиадвигатели «Мотор Сичи» , ракеты «Южмаша» и самолеты «Антонова».

Аналогично и Украина не может произвести без кооперации с Москвой самолеты АН-70, ракеты РС-18, да и вообще большую часть продукции военного или двойного назначения. Не менее трудно украинским предприятиям самостоятельно искать рынки сбыта для своей техники — вместе с Россией это было бы намного проще.

Западу же украинские заводы не нужны, поскольку никак не встраиваются в традиционно существующие производственные цепочки, а только создают конкуренцию. Разрыв с Россией неизбежно уничтожает высокотехнологичную украинскую оборонку, заставляя Киев покупать вооружения у тех же западных партнеров, которые запретили сотрудничество с российским ОПК.