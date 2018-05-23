Боевики ДНР остановили наступление ВСУ

Наступление ВСУ на позиции самопровозглашенной ДНР остановилось, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в рядах украинских вооруженных сил.

Успешное поначалу продвижение сил ВСУ превратилось в позиционные перестрелки из артиллерии и минометов, констатирует издание. Под обстрелы, ведущиеся с обеих сторон, попали как минимум семь жилых домов.

Как объяснили в штабе украинских вооруженных сил, наступление ВСУ остановилось из-за вступления в бой дополнительных формирований ДНР, а также из-за того, что стратегически важные высоты вокруг Горловки остаются под контролем самопровозглашенной республики.

Источники издания рассказали, что планы окружения Донецка неоднократно прорабатывались на штабных учениях. Перед наступлением на Горловку фронт был значительно усилен резервами ВСУ, также планировался прорыв на южном направлении — между Мариуполем и Донецком.