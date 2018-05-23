Без показухи: реальный разрыв с СНГ обойдётся Украине в миллиарды

Выразив желание покинуть СНГ, Украина пошла путём Грузии Тбилиси не торопится разрывать экономические и культурные связи с бывшими республиками СССР, но хочет продемонстрировать ЕС свою готовность стать его членом, пишет Rzeczpospolita. Впрочем, не исключено, что Киев решит пойти на ещё более радикальные шаги, но тогда его ждут многомиллиардные потери.

Киев задумывается над расторжением договоров, заключённых в рамках Содружества независимых государств. Это может стоить украинской экономике многомиллиардных потерь, пишет издание Rzeczpospolita.

Речь идёт не только об условиях экономического и правового сотрудничества. Из подписанного в Беловежской пуще документа следует, что страны СНГ должны координировать свою внешнюю политику, подчёркивает издание и добавляет, что, вероятно, поэтому к сотрудничеству присоединились республики бывшего СССР за исключением Прибалтийских государств. Именно они более десяти лет спустя присоединились к Европейскому союзу и НАТО

«Координацией внешней политики СНГ — после ухода с поста Бориса Ельцина в последний день 1999 года — занялся Владимир Путин. Первой покинула содружество Грузия — год спустя после того, как в августе 2008 года Россия напала на страну и отделила от неё Абхазию, а также Южную Осетию. Украине потребовалось немного больше времени — и официально она объявила об уходе из СНГ на прошлой неделе, то есть спустя четыре года после аннексии Крыма и начала тлеющей до сегодняшнего дня войны в Донбассе», — подчёркивает Rzeczpospolita.

В субботу президент Пётр Порошенко отозвал всех представителей Украины из органов содружества и объявил, что «Украина идёт в Европу».

«Москва стремилась превратить содружество в обновлённую империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ и так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ», — заявил украинский президент.

Формально парламент в Киеве никогда не ратифицировал Устав СНГ, но подписал тысячи документов в рамках содружества. Порошенко заявил, что Украина в ближайшее время откажется от договоров, которые даже в самой малой степени будут ущемлять её национальные интересы.

«В Киеве было принято политическое решение, которое будет означать завершение этапа сотрудничества с промосковской структурой. Это имеет прежде всего политическое значение. Самым важным сегодня является реализация договора об ассоциации с Европейским союзом, который должен привести к подаче заявления о вступлении в союз», — сообщил польскому изданию Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД. «Украина проанализирует все договоры — и не исключено, что пойдёт путём Грузии. Мы можем заключить отдельное соглашение с каждой страной СНГ отдельно», — добавил он.

Киев должен будет рассмотреть, какие из договоров не отвечают интересам Украины. Речь среди прочего идёт о безвизовом режиме, миграционном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и борьбе с организованной преступностью, о взаимном признании документов, взыскании алиментов, выплате пенсий и гуманитарном сотрудничестве.

«Если бы Украина расторгла эти договоры, то более 3 миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны», — говорит изданию профессор Андрей Суздальцев из Высшей школы экономики в Москве.

Украинские экономисты указывают, что самым важным является договор о свободной торговле. Торговый обмен между Украиной и остальными странами постсоветского содружества в прошлом году составил более $16 млрд, большая часть из которых приходится на Россию. Москва продолжает оставаться торговым партнёром Киева.

«Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня», — сообщил изданию Rzeczpospolita Александр Охрименко, известный украинский экономист.

В Москве не исключают, что выход Украины из СНГ не будет только символическим.

«Киев может решиться на более радикальные шаги, чтобы оказать давление на Европу», — утверждает российский политолог Алексей Мухин.