На Украине вспомнили развал СССР

Киев назвал способ «уничтожить Россию»

Украинские власти заявили, что на Россию нужно давить санкциями, чтобы уничтожить ее как Советский Союз. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, крупнейшая империя в мире — Советский союз — была уничтожена таким способом без единого выстрела.

На Россию нужно давить санкциями, чтобы уничтожить как Советский Союз, — так заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука ответил на вопрос журналистов о его позиции в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, передает ФАН.

«Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский Союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом. Но к распаду СССР помимо санкций привел и ряд других факторов», — добавил украинский чиновник.

Тремя днями ранее Украина ввела санкции против Московской биржи на три года. Как стало известно, в ограничительные меры входит блокировка активов биржи, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов компании за пределы Украины, приостановление исполнения финансовых обязательств, передает НСН.

Также украинские власти ограничили бирже предоставление телекоммуникационных услуг и запретили ей осуществлять госзакупки на территории Украины.

В тот же день Киев ввел санкции против российских СМИ. Ограничительные меры будут действовать в течение трех лет. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали «Россия-24», «Первый канал», « НТВ », «Наше Радио», РЕН ТВ , акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие.

Госдуме отметили, что такие действия являются подавлением свободы слова и свидетельствуют о невозможности высказывать альтернативную точку зрения.

В середине мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом Кремля».

По мнению украинского лидера, целью строительства газопровода является подрыв единства Европы. Также Порошенко указал, что Москва может начать наступление на европейские ценности, как только газопровод заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины. В этой связи он призвал Запад отказаться от СП—2.

В начале месяца в Верховной раде Украины предложили национализировать имущество российских компаний на Украине. Это вытекает из изменений в закон «О санкциях». Законопроект внес народный депутат Роман Зварыч из фракции «Блок Петра Порошенко».

Для «безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы» со стороны России необходимо «передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и ее граждан», считают авторы документа.

Сейчас «на законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано», говорится в документе. Также предлагается применять санкции к украинским юридическим лицам, которые осуществляют хозяйственную деятельность с Россией.

«Если Верховная рада хочет пойти по пути Соединенных Штатов Америки, которые просто захватили дипломатическую собственность России, то это путь в никуда.

Если они хотят создавать инвестиционный климат, показывать свою открытость к иностранным инвестициям, приглашать иностранные компании к себе в страну, то это шаг, который просто разрушает доверие к украинским властям», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что инициатива Рады означает, что на Украине могут поступить подобным образом по отношению к имуществу любых стран.

Чуть ранее президент России Владимир Путин , выступая на пленарном заседании Госдумы заявил, что Коммунистическая партия Советского Союза всецело причастна к развалу СССР как государства.

Кроме того, глава государства напомнил, что в развале Советского Союза, помимо КПСС , участвовали и другие силы, которых «со стороны много было».

ВТБ, В прошлом году Украина также ввела официальные санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа ), львовского VS банк.

Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Также банкам было запрещено выводить средства за пределы Украины. В марте этого года Киев ожидаемо продлил санкции против российских банков, которые сказались на деятельности кредитных организаций.