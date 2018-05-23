Ещё
Стал известен долг Украины перед СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стал известен долг Украины перед СНГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Украина не выплатила в бюджет СНГ 300 млн рублей; она не вносила средства больше четырех лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, «за четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации», сказала Захарова в ходе брифинга.
Процедура выхода Украины из СНГ, «в случае цивилизованного подхода», займет около года, передает слова официального представителя МИД РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что выход из СНГ, что является явно политизированным решением, негативно отразится на «простых» украинцах, «которым выход из содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с ЕС».
При этом СНГ «никак, никаким образом, не мешало украинской стороне» заниматься интеграцией с Евросоюзом.
«Наоборот, на наш взгляд, ресурсы, регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали или могли усилить внутренний потенциал страны, укрепили бы ее экономику, помогли бы в борьбе с коррупцией, однако это обстоятельство нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают, руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий — полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ», — заметила дипломат.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества. Киев опубликовал указ о прекращении действия для Украины ряда договоров СНГ.
Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик? Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ На позициях ВСУ в Донбассе подняли флаг США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков272
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева391
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой93
Появились подробности кровавого убийства на Кубани498
ЕС призвал Москву и Киев к срочным переговорам82
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
00:15
Рабочий «прокатился» на строительном кране
Происшествия
02:56
На Москву надвигается похолодание
Общество Новости Москвы
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
02:48
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков
Личный счет Компании
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение