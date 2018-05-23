Чернобыльцы устроили митинг в Киеве

В Киеве чернобыльцы устроили митинг возле здания правительства Украины

Протестующие требуют обеспечить надлежащей пенсией жителей, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В акции принимают участие около 300 человек. Участники митинга принесли плакаты с надписями «Господин премьер-министр! Покажите героям-чернобыльцам, как управлять государством», «В 1986 мы были героями. Почему сегодня мы нищие?» и другими.