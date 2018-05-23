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Чернобыльцы устроили митинг в Киеве
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В Киеве чернобыльцы устроили митинг возле здания правительства Украины 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В Киеве возле здания кабинета министров Украины общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» устроила акцию протеста. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».
Протестующие требуют обеспечить надлежащей пенсией жителей, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В акции принимают участие около 300 человек. Участники митинга принесли плакаты с надписями «Господин премьер-министр! Покажите героям-чернобыльцам, как управлять государством», «В 1986 мы были героями. Почему сегодня мы нищие?» и другими.
На месте находятся около 20 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, назвал Чернобыль тёмной меткой в истории.
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