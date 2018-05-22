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На Украине назвали сумму задолженности перед шахтёрами
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На Украине назвали сумму задолженности по зарплате перед шахтёрами 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Минэнергоугля Украины назвали сумму, которую государственные угледобывающие предприятия задолжали шахтёрам.
Как заявил во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля директор Департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко, украинским шахтёрам задолжали 406,8 млн гривен.
«В 2018 году существенной поддержки от государства мы не получили, в результате чего на сегодня мы имеем задолженность по заработной плате 406,8 млн гривен. Всю дотацию, которая была предусмотрена по фонду зарплаты, мы уже израсходовали», — цитирует его УНИАН.
Он также добавил, что на выплату задолженности по зарплате были использованы средства в размере 200 млн гривен, которые должны были пойти на реструктуризацию угольных шахт.
«Для того, чтобы государственная угольная промышленность в том составе, в котором она есть, была хотя бы безубыточной, она должна выдавать в сутки от 18 до 20 тыс. тонн угля… Мы получили не 20 тыс., которые должны были быть, а только 11 тыс. тонн в сутки. Экономическое состояние было плохое, а стало ещё хуже», — заключил он.
По его словам, данная ситуация сложилась из-за того, что Министерство финансов Украины не предоставило Минэнергоугля 1 млрд гривен государственных гарантий для получения кредитов и наращивания добычи угля.
В ведомстве уточнили, что 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтёрам составляла 167,1 млн гривен.
7 мая сообщалось, что в Волынской области Украины шахтёры начали забастовку, требуя погасить долги по зарплате.
RT на русском: последние новости
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