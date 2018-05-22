50 человек захотели взять Савченко на поруки

Адвокаты Савченко заявили о готовности более 50 человек взять её на поруки

Об этом сообщает NewsOne.

По словам юристов Савченко, среди готовых взять её на поруки, в частности, депутат Виталий Куприй и бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин.

«51 человек изъявили желание взять Надежду Савченко на поруки. Среди них — народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович, Савченко Вера Викторовна», — заявили юристы в рамках рассмотрения апелляционным судом жалобы на решение о продлении срока её содержания в СИЗО.

В связи с данным предложением судья, ведущий дело Савченко, указал, что «взять человека на поруки вправе лицо, имеющее какие-то выдающиеся заслуги».

Уточняется, что в итоге суд решил отклонить жалобу защиты депутата относительно ее содержания под стражей и оставить её под арестом до июля.