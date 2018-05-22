Ещё
50 человек захотели взять Савченко на поруки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная

Адвокаты Савченко заявили о готовности более 50 человек взять её на поруки 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Защита депутата Верховной рады Надежды Савченко заявила, что более 50 человек изъявили желание взять арестованного парламентария на поруки.
Об этом сообщает NewsOne.
По словам юристов Савченко, среди готовых взять её на поруки, в частности, депутат Виталий Куприй и бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин.
«51 человек изъявили желание взять Надежду Савченко на поруки. Среди них — народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович, Савченко Вера Викторовна», — заявили юристы в рамках рассмотрения апелляционным судом жалобы на решение о продлении срока её содержания в СИЗО.
В связи с данным предложением судья, ведущий дело Савченко, указал, что «взять человека на поруки вправе лицо, имеющее какие-то выдающиеся заслуги».
Уточняется, что в итоге суд решил отклонить жалобу защиты депутата относительно ее содержания под стражей и оставить её под арестом до июля.
Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок заключения под стражей арестованной по подозрению в подготовке терактов на Украине Савченко.
RT на русском: последние новости
В ДНР заявили о пленении трёх ополченцев военнослужащими ВСУ Источник в ВСУ объяснил обострение ситуации под Горловкой Власти Горловки опровергли слухи о наступлении ВСУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ обзавелась неожиданным союзником против США64
F-35 впервые применили в бою246
США пригрозили закрыть небо для России268
В ДНР возобновились бои62
В Москве горит гостиница «Измайлово»20
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина напала на Бузову
Шоу-бизнес
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение