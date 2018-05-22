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Скандал на Украине: двух тренеров и четырех судей обыскали по делу о «договорняках»
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Скандал на Украине: двух тренеров и четырех судей обыскали по делу о «договорняках» 

Спорт-Экспресс 22 мая 2018
На Украине разгорается скандал с договорными матчами. В девяти регоинах страны были задержаны более 50 человек.
Сегодня стало известно, что среди подозреваемых — два тренера и четыре арбитра. Речь идет о бывшем наставнике «Карпат» и «Мариуполя» Александре Севидове, тренере «Николаева» Руслане Забранском и судьях Евгении Арановском, Викторе Арановском, Александре Сахно и Александре Павлюке, сообщает Football Hub.
Інсайд від @FootballHub_Ua🔥🔥 Обшуки за підозрою в організації договірних матчів відбулись у Олександра Севідова, тренера МФК Миколаїв Руслана Забранського. Та арбітрів Євгена Арановського, Віктора Арановського, Олександра Павлюка і Олександра Сахно ⚡⚡⚡
— FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.
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