Скандал на Украине: двух тренеров и четырех судей обыскали по делу о «договорняках»

На Украине разгорается скандал с договорными матчами. В девяти регоинах страны были задержаны более 50 человек. Сегодня стало известно, что среди подозреваемых — два тренера и четыре арбитра. Речь идет о бывшем наставнике «Карпат» и «Мариуполя» Александре Севидове , тренере «Николаева» Руслане Забранском и судьях Евгении Арановском, Викторе Арановском, Александре Сахно и Александре Павлюке, сообщает Football Hub. Інсайд від @FootballHub_Ua🔥🔥 Обшуки за підозрою в організації договірних матчів відбулись у Олександра Севідова, тренера МФК Миколаїв Руслана Забранського. Та арбітрів Євгена Арановського, Віктора Арановського, Олександра Павлюка і Олександра Сахно ⚡⚡⚡ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.