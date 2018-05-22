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В Верховной Раде решил уничтожить Крымский мост
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Депутат Верховной Рады решил уничтожить Крымский мост 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук планирует разрушить мост через Керченский пролив. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube.
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, для дальнейшей деоккупации это — стратегический объект», — сказал парламентарий.
По его словам, «любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру: мост, железнодорожные пути, аэропорт».
Также Мосийчук указал, что разрушит Крымский мост, если станет министром обороны Украины. Вопрос, готов ли он уничтожить сооружение «партизанскими методами», он оставил без комментариев.
Ранее в своем Facebook Мосийчук утверждал, что мост «с военной точки зрения является враждебным инфраструктурным объектом [для Украины] и подлежит уничтожению любым путем».
«Неуместной и странной выглядит позиция украинской власти. Министр иностранных дел [Павел] Климкин заявляет, что предложение иностранного журналиста [Тома Рогана] о нанесении авиаудара по Керченскому мосту — провокация. Можно обсуждать технические вопросы, как уничтожить вражеский инфраструктурный объект, но называть такое предложение провокацией… Это, мягко говоря, слишком», — добавил Мосийчук.
Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.
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