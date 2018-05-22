На Украине признали, что Крыму лучше живется в составе России

Евгений Червоненко. Российские власти способствуют реальному улучшению жизни в Крыму , заявил в эфире канала ZIK бывший министр транспорта и связи Украины По его словам, строительство моста через Керченский пролив значительно способствует благосостоянию крымчан. При этом экс-министр отметил, что Москва сознательно вкладывала в этот проект значительные средства. "Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам. "Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!" Я украинец, и я за украинские интересы. Но логика очень простая", — заметил экс-глава украинского Минтранса. Как отметил Червоненко, сегодня в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры полуострова и улучшению уровня жизни населения. Отдельно он упомянул строительство теплоэлектростанций, обеспечение энерго— и водоснабжения. "Аэропорт фантастический — до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть, делают то, что должны были делать мы", — подчеркнул Червоненко. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России