Ещё
Крыму лучше живется в составе России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная

На Украине признали, что Крыму лучше живется в составе России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские власти способствуют реальному улучшению жизни в Крыму, заявил в эфире канала ZIK бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
По его словам, строительство моста через Керченский пролив значительно способствует благосостоянию крымчан. При этом экс-министр отметил, что Москва сознательно вкладывала в этот проект значительные средства.
"Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам. "Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!" Я украинец, и я за украинские интересы. Но логика очень простая", — заметил экс-глава украинского Минтранса.
Как отметил Червоненко, сегодня в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры полуострова и улучшению уровня жизни населения. Отдельно он упомянул строительство теплоэлектростанций, обеспечение энерго— и водоснабжения.
"Аэропорт фантастический — до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть, делают то, что должны были делать мы", — подчеркнул Червоненко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
РИА Новости: последние новости
В ДНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за боевых действий В ЛНР рассказали о гражданине Украины, сбежавшим из Харькова в Луганск Сенатор от Крыма: арест судна "Печора" – это "месть" Украины
Комментарии4  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ обзавелась неожиданным союзником против США64
F-35 впервые применили в бою246
США пригрозили закрыть небо для России268
В ДНР возобновились бои62
В Москве горит гостиница «Измайлово»20
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина напала на Бузову
Шоу-бизнес
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение