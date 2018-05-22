Названы причины «ада» под Горловкой

Источник в ВСУ объяснил обострение ситуации под Горловкой

Источник в штабе Операции объединённых сил (ООС) рассказал о причинах обострения ситуации под Горловкой

По его словам, украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка

«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в посёлке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город», — сказал офицер в разговоре с изданием «СТРАНА.UA».

Он добавил, что «ВСУ формально не нарушает минских договорённостей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне».