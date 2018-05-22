Названы причины «ада» под Горловкой

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Порошенко угодил в скандал с сестрой жены
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены

Источник в ВСУ объяснил обострение ситуации под Горловкой 

RT на русском 1 час назад
Источник в штабе Операции объединённых сил (ООС) рассказал о причинах обострения ситуации под Горловкой.
По его словам, украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.
>> ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в посёлке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город», — сказал офицер в разговоре с изданием «СТРАНА.UA».
Он добавил, что «ВСУ формально не нарушает минских договорённостей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне».
Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ходе атаки украинские силовики потеряли около 10 человек убитыми, танк и БМП.
RT на русском: последние новости
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