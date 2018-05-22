«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук выступил с призывом уничтожить Крымский мост. В Крыму в ответ заявили, что безопасность моста находится на высшем уровне. Тем не менее не исключено, что против Мосийчука, как и против американского журналиста Тома Рогана, в России будет возбуждено уголовное дело.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост через Керченский пролив, передает «112 Украина ».

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура… Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект,

— говорит Мосийчук. — Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт».

Говоря о том, принял бы он сам участие в уничтожении моста, Мосийчук сказал, что так бы и поступил, если бы занимал пост министра обороны.

На заявление украинского политика уже ответил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара

«Украинских политиков сегодня очень раздражает тот факт, что Крымский мост открыт, открыт раньше срока и является примером уникального сооружения не только в России, но и во всем мире… Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне», — сказал Ганжара.

По его словам, любая попытка нанести урон Крымскому мосту будет пресекаться самым жестким образом.

Депутат считает, что в связи с успешным инфраструктурным развитием полуострова украинские политики будут и дальше делать такие заявления.

«Чем больше будет развиваться Крым, чем больше инфраструктурных объектов будет открыто: собственные электростанции, трассы федерального значения, включая «Тавриду», — эти факты будут и дальше раздражать Киев, и мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику», — отметил Ганжара.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН также отметил, что угрозы украинских националистов абсолютно пустые.

«У них нет ни средств, ни возможности реализовать свои угрозы. Но это не значит, что эти угрозы надо пропускать мимо ушей. Как и в случае с американским подстрекателем [Томом] Роганом (журналист Washington Examiner, ранее призвавший уничтожить Крымский мост. — «Газета.Ru»), мы зафиксируем угрозы в адрес Крымского моста уголовным делом против Мосийчука. Также необходимо понимать, что и СМИ, где он вещал, и где вещают другие националисты с подобными выступлениями, и силовые структуры Украины, которые не реагируют на эти угрозы, — все должны понести ответственность», — отмечает Рябов.

Американский журналист Том Роган, о котором говорит эксперт, 15 мая опубликовал в консервативном политическом еженедельнике Washington Examiner в рубрике «Мнение» статью под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Открытие Крымского моста автор называет «возмутительным оскорблением Украины как нации» и утверждает, что якобы строительство обошлось «и без того разоренному российскому государству» в миллиарды долларов.

При этом Роган не приводит никаких фактических данных в поддержку своего личного мнения.

Он также отметил, что для Москвы мост является символом «официального физического и психологического присвоения украинской территории», поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы «безошибочным сигналом того, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории».

Кроме того, 32-летний журналист дал военно-воздушным силам Украины точные инструкции, как провести бомбардировку, чтобы снизить количество жертв. Роган отметил, что длина моста позволяет максимально снизить количество жертв при атаке с воздуха. Главное, считает американский репортер, вывести сооружение из строя.

«К счастью, Украина обладает средствами для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он (Крымский мост. — «Газета.Ru») хотя бы временно стал непригодным для использования».

В посольстве России в США посчитали, что данный материал не «вписывается» ни в какие нормы журналистской этики. Также составители заявления призвали редакцию Washington Examiner к объяснению мотивов публикации данного текста и напомнили, что в России есть уголовная статья за призывы к терроризму.