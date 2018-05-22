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В ЛНР рассказали о перебежчике с Украины
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В ЛНР рассказали о гражданине Украины, сбежавшим из Харькова в Луганск 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Харькова Илья Суворов сбежал в Луганск, скрываясь от новой волны мобилизации в армию Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Житель Харькова Илья Суворов приехал в Луганск, скрываясь от повторной мобилизации в ряды ВСУ", — сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
В ведомстве уточнили, что Суворов два месяца находился в зоне военной операции в Донбассе, был контужен и после лечения в госпитале признан не годным к несению службы и демобилизован.
"Через некоторое время после возвращения домой с удивлением обнаружил в почтовом ящике повестку в военкомат. Какое-то время Илье удавалось не попадать в поле зрения и избегать работников военкомата, однако с началом новой волны мобилизации ситуация усугубилась", — сообщают в Народной милиции ЛНР.
На видеозаписи, предоставленной журналистам пресс-службой оборонного ведомства, комиссованный военнослужащий ВС Украины рассказывает, что призывников задерживают везде.
"Невозможно зайти в метро или выйти на улицу. Гребут даже в туалетах ночных клубов и на остановках общественного транспорта, забирают во время свадеб и выпускных экзаменов", — говорит Суворов.
В связи со сложившейся ситуацией он принял решение переехать жить в Луганск.
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