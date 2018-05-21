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ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
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ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Горловка считается командованием ВСУ наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для «затягивания петли» вокруг Донецка, неофициально заявили в штабе так называемой «Операции объединенных сил» Украины.
«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город», — цитирует «Страна.ua»неназванного офицера ВСУ.
>> В ДНР заявили о победе под Горловкой
По его словам, если высоты вокруг Горловки перейдут под контроль Украины, Горловку ополченцы «сдадут без боя».
«Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», — пояснил он.
Силовик заметил, что «формально» ВСУ не нарушает минских договоренностей, так как высоты вокруг Горловки относятся к «серой зоне». «И мы имеем полное право занять „серую зону“, такое передвижение наступлением как бы не считается», — заявил офицер.
В понедельник в ДНР заявили о второй за сутки атаке ВСУ на Горловку.
Накануне вечером украинские силовики атаковали населенный пункт на севере. Противника остановили, однако ВСУ захватили в плен троих военнослужащих ДНР.
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