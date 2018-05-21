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Порошенко и президент Словакии поговорили по телефону
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Порошенко и президент Словакии отметили динамку политических контактов двух стран 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с президентом Словакии Андреем Киской. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
«Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Они положительно оценили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры затронули вопрос подготовки к саммиту НАТО, который состоится в июле в Брюсселе.
«Была подчеркнута важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на июнь 2018 года», — добавили в пресс-службе.
Ранее Порошенко побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.
RT на русском: последние новости
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