Комментатор BBC Алан Грин объяснил свое решение бойкотировать ЧМ-2018 

Комментатор BBC Алан Грин объяснил свое решение бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России. Он также рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.
Грин, работавший на всех главных футбольных турнирах за последние 30 лет, принял такое решение после беспорядков в Марселе, которые устроили российские фанаты. Он также рассказал, что ему совершенно не понравился визит в Россию на финал Лиги чемпионов 2008 года между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Он описал тот опыт как «ужасающий».
«Я не хочу проводить шесть недель в России. Мое решение не имеет ничего общего с последними событиями в мире или политикой. Просто не хочу ехать в Россию.
Но я много жду от поездки в Киев на финал ЛЧ. Я уже был там во время чемпионата Европы, которые Украина принимала на пару с Польшей. Матчи проходили как в Киеве, так и в Донецке. Донецк показался мне милым городом с множеством ресторанов и отличным новым аэропортом. А потом всего через год это прекрасное место практически сравняли с землей.
Киев оказался незатронутым в конфликте между Россией и Украиной. Думаю, этот город готов принять с распростертыми объятиями болельщиков «Ливерпуля» и «Реала». Финал ЛЧ в этом году получится очень хорошим», — приводит слова Грина The Telegraph.