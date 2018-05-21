Комментатор BBC Алан Грин объяснил свое решение бойкотировать ЧМ-2018

Комментатор BBC Алан Грин объяснил свое решение бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России . Он также рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.

Грин, работавший на всех главных футбольных турнирах за последние 30 лет, принял такое решение после беспорядков в Марселе , которые устроили российские фанаты. Он также рассказал, что ему совершенно не понравился визит в Россию на финал Лиги чемпионов 2008 года между « Манчестер Юнайтед » и «Челси». Он описал тот опыт как «ужасающий».

«Я не хочу проводить шесть недель в России. Мое решение не имеет ничего общего с последними событиями в мире или политикой. Просто не хочу ехать в Россию.

Но я много жду от поездки в Киев на финал ЛЧ. Я уже был там во время чемпионата Европы, которые Украина принимала на пару с Польшей . Матчи проходили как в Киеве, так и в Донецке . Донецк показался мне милым городом с множеством ресторанов и отличным новым аэропортом. А потом всего через год это прекрасное место практически сравняли с землей.