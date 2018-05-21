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Порошенко обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе
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Порошенко заявил, что обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе и "Северный поток-2".
"С федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и общие усилия для имплементации минских договоренностей. Также оговорили вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2", — сообщил в понедельник Порошенко на своей странице в Twitter.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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