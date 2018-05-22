Порошенко обвинили в самой массовой гибели Донбасса

Захарченко обвинил режим Порошенко в самой массовой после ВОВ гибели населения Донбасса

Политика режима Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны. С таким заявлением во вторник в ходе очередного заседания Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Порошенко против граждан страны (УНТ) выступил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко

"То, что сейчас происходит, является самой страшной трагедией, которую наша земля не переживала со времен Великой Отечественной войны", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Геноцид населения Донбасса

По словам Захарченко, война в Донбассе — это геноцид народа Донбасса. Он проявляется не только в ведении боевых действий против мирных граждан, но и в финансовой, экономической, транспортной блокадах, намеренном лишении жителей средств к существованию.

"Планомерно с 2014 года пенсии сокращались, а потом и вообще перестали выплачиваться. На сегодняшний день никаких социальных выплат Украина не производит. Все социальные выплаты, которые производятся на территории ДНР, производятся силами ДНР, — отметил он. — Предприятия металлургии, которые мы взяли под внешнее управление, вместе с сотрудниками и членами их семей насчитывают порядка 150 тыс. — 180 тыс. человек, этих людей пытались оставить без куска хлеба, лишить зарплаты, возможности одеваться, учить своих детей".

Отдельно Захарченко коснулся темы закона о реинтеграции Донбасса. По его словам, этот документ — попытка властей Украины оправдаться за массовую гибель мирных жителей. По последним данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, с начала конфликта на территории, неподконтрольной властям Украины, в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 4 тыс. 626 человек.

"На сегодняшний день ситуация на линии соприкосновения осложняется, судя по количеству обстрелов и попыток прощупать наши позиции, я думаю, что Украина готовится к новому наступлению", — заключил глава республики.

Народный трибунал

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке Луганске , объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматриваются на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинения разделены на ряд блоков. В апреле УНТ рассмотрел тематические блоки обвинений против режима. Так, прошедшие заседания касались следующих тем: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создания незаконных вооруженных формирований" и "Использования вооруженных сил против гражданского населения".