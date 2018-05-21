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ВСУ пошли в наступление под Горловкой
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ВСУ пошли в наступление под Горловкой 

Рамблер 2 часа назад
Telegram-канал WarGonzo сообщает, что отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 мая начали танковое наступление под Горловкой рядом с населённым пунктом Чигари.
По данным WarGonzo, после этого спецназ ДНР и другие подразделения ополченцев «экстренно» перебросили на этот участок.
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Ополченцы пытаются помешать ВСУ прорвать линию обороны. По словам неназванного источника канала, члены украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков, «так как понесли потери при первой вылазке, и пытаются вытянуть своих 200-х».
«Донецкое агентство новостей» (ДАН) сообщает, что ВСУ утром 21 мая обстреливала Горловку, в результате чего пострадал местный житель, 76-летний мужчина.
По данным ДАН, в течение последней недели ситуация в Горловке обострилась: с 13 по 20 мая в результате обстрелов там погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.
На странице украинской Операции объединенных сил в Facebook 20 мая появилось сообщение, что ополченцы «прибегают к артиллерийскому и минометному огню из жилых кварталов» Горловки, «прикрываясь мирным населением».
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