ВСУ пошли в наступление под Горловкой

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 мая начали танковое наступление под Горловкой рядом с населённым пунктом Чигари.

По данным WarGonzo, после этого спецназ ДНР и другие подразделения ополченцев «экстренно» перебросили на этот участок.

Ополченцы пытаются помешать ВСУ прорвать линию обороны. По словам неназванного источника канала, члены украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков, «так как понесли потери при первой вылазке, и пытаются вытянуть своих 200-х».

«Донецкое агентство новостей» (ДАН) сообщает, что ВСУ утром 21 мая обстреливала Горловку, в результате чего пострадал местный житель, 76-летний мужчина.

По данным ДАН, в течение последней недели ситуация в Горловке обострилась: с 13 по 20 мая в результате обстрелов там погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

На странице украинской Операции объединенных сил в Facebook 20 мая появилось сообщение, что ополченцы «прибегают к артиллерийскому и минометному огню из жилых кварталов» Горловки, «прикрываясь мирным населением».