Ещё
В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями СММ ОБСЕ 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © AP Photo / OSCE SMM
Взрыв прогремел на Украине рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Луганском в воскресенье, пострадавших нет, говорится в сообщении СММ.
"Два патруля СММ, включавшие десять человек и четыре бронированных автомобиля, находились примерно в 20 километрах от КПП вооруженных формирований на территории района разъединения близ Золотого (контролируется украинским правительством, в 60 километрах к западу от Луганска) … в 11.06 (время совпадает с московским) участники патрулей услышали взрыв неопределенного характера в 300-500 метрах к северу (по их оценкам, внутри района разъединения)", — сообщается в заявлении.
Отмечается, что оба патруля немедленно покинули место рядом со взрывом и вернулись на свои базы.
РИА Новости: последние новости
Порошенко рассказал о борьбе Украины с "советско-российской идеологией" Порошенко посчитал, сколько памятников Ленину снесли на Украине Порошенко рассказал, в чем заключается его "миссия"
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидцы сообщили о подземном взрыве в центре Москвы47
Россия нашла новый козырь в войне санкций1000
Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост938
Россияне отказываются от зарубежных туров385
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл10
Видео
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение