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Порошенко посчитал снесенные памятники Ленину
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Порошенко посчитал, сколько памятников Ленину снесли на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 1,5 тысячи памятников Ленину уничтожено на территории страны, сообщается на сайте главы государства.
"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", — сказал он.
Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.
В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине были демонтированы в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину. По словам Вятровича, "Ленина в городах больше нет", но, возможно, памятники остались в сельской местности и на территории предприятий.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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