Порошенко посчитал снесенные памятники Ленину

Порошенко посчитал, сколько памятников Ленину снесли на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 1,5 тысячи памятников Ленину уничтожено на территории страны, сообщается на сайте главы государства.

"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", — сказал он.

Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.

В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине были демонтированы в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину. По словам Вятровича, "Ленина в городах больше нет", но, возможно, памятники остались в сельской местности и на территории предприятий.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.