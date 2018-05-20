Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ 

Отзыв представителей Украины из уставных органов Содружества независимых государств не пойдет на пользу самим украинцам, считает заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, пишет «Экономика сегодня».
В то же время пользы от Украины в СНГ было не так много, но денежные взносы она платила регулярно. По мнению Жарихина, президент Украины Петр Порошенко, по обыкновению, создает проблемы Украине и ее гражданам. Он также отметил, что Украина «странно присутствовала в организации — где ей было выгодно, активно пользовалась преимуществами организации, в ненужных ей вопросах самоустранялась, а то и вовсе вредила».
Жарихин считает, что выход из СНГ чреват множеством проблем для граждан Украины, так как часть соглашений, регулировавших общение двух стран, заключались на многосторонней основе.
«Теперь их придется перезаключать в процессе двусторонних переговоров, что теперь обернется хлопотами и сложностями. К примеру, безвизовый въезд по странам СНГ их жителям, вопросы взаимного признания трудового стажа, документов об образовании», — констатировал эксперт.
Он также напомнил, что зона свободной торговли перестала для Украины существовать только с Россией в 2014 году, но с другими странами СНГ она торгует в рамках как раз той договоренности, из которой вышла.
Накануне Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.
«Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу» — сказал он.