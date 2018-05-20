Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ

В то же время пользы от Украины в СНГ было не так много, но денежные взносы она платила регулярно. По мнению Жарихина, президент Украины Петр Порошенко , по обыкновению, создает проблемы Украине и ее гражданам. Он также отметил, что Украина «странно присутствовала в организации — где ей было выгодно, активно пользовалась преимуществами организации, в ненужных ей вопросах самоустранялась, а то и вовсе вредила».

Жарихин считает, что выход из СНГ чреват множеством проблем для граждан Украины, так как часть соглашений, регулировавших общение двух стран, заключались на многосторонней основе.

«Теперь их придется перезаключать в процессе двусторонних переговоров, что теперь обернется хлопотами и сложностями. К примеру, безвизовый въезд по странам СНГ их жителям, вопросы взаимного признания трудового стажа, документов об образовании», — констатировал эксперт.

Он также напомнил, что зона свободной торговли перестала для Украины существовать только с Россией в 2014 году, но с другими странами СНГ она торгует в рамках как раз той договоренности, из которой вышла.

Накануне Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.