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Экс-военный ВСУ рассказал о применении Киевом химоружия
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Бывший военный ВСУ рассказал о применении Киевом химоружия 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters © Valentyn Ogirenko
Бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, который принимал участие в операциях ВСУ в Донбассе, записал видеообращение американскому лидеру Дональду Трампу, в котором заявил, что Киев применял химическое оружие в регионе.
Мединский в обращении, которое опубликовано на YouTube, отметил, что обращается к Трампу как к «непримиримому борцу с распространением отравляющих веществ».
Он рассказал, что летом 2015 Силы специальных операций (ССО) конфисковали у добровольческого батальона «Донбасс» и вывезли в Киев химическую лабораторию.
По его словам, лаборатория продолжала свою работу до конца 2016 года, а затем была перевезена на базу ССО.
«Я готов свидетельствовать в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ о том, как украинские военные использовали химическое оружие», — сказал военный.
Он добавил, что готов передать подробные данные сотрудникам спецслужб США.
«Насколько мне известно, по задаче вышестоящего командования были произведены химические вещества, предназначенные для поражения живой силы. И они были приведены в действие в Донбассе», — рассказал Мединский.
Он отметил, что в ССО была доктрина, которая предполагала применение отравляющих и взрывчатых веществ и против «несогласных политических деятелей, политических активистов, журналистов и других врагов государства».
Экс-военный ВСУ призвал Трампа обратить внимание на эти события и оказать давление на «киевский режим и принять решительные меры против проявлений такой террористической войны против своих граждан».
В апреле 2017 года, как передавало Nation News, в самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о возможном наличии у Киева химоружия.
RT на русском: последние новости
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