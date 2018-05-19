Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ

«Пока не будут разорваны остальные договоры, они будут действовать и будут обеспечивать какой-то уровень интеграции для Украины даже вне юридического поля. Сам выход из СНГ — это не одномоментное действие. Оно растянуто во времени», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Богдан Безпалько по поводу выхода Украины из всех уставных органов СНГ.

Политолог, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько напомнил, что участие Украины в СНГ в последние годы было «довольно странным».

«Она была учредителем, но не была полноправным участником содружества. Выход из структур СНГ ведет к разрыву многих тысяч договоров, которые регулировали отношения во всех сферах: от экономики до гуманитарных, от военной до лингвистической. Поэтому если Украина взяла курс на максимальный выход из всех интеграционных структур даже с ущербом для себя, то подобного рода шаги носят чисто демонстрационный характер», — сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.

В субботу президент Украины Петр Порошенко отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Еще в начале мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ. Через свой Twitter Порошенко сообщил, что СНГ для Украины «окончательно и бесповоротно ушло в прошлое». «Будущее наше — в Европе, и только!» — добавил он.

По словам эксперта, Украина демонстрирует определенный градус антироссийской истерии, «который ее руководство вынуждено постоянно поддерживать, чтобы каким-то образом отвлекать население от насущных проблем». «Никаких особых достижений в области экономики и внешней политики у Украины нет. Даже против Донбасса, который она превосходит на порядок, у Украины нет никаких возможностей продемонстрировать свои успехи. Так что остается делать шаги провокационного характера: арестовывать журналистов, моряков „Норда“, выйти демонстративно из структур СНГ», — говорит Безпалько.

В то же время на отношениях с Россией выход Украины из СНГ может вообще никак не сказаться. Ряд соглашений остается действующими, например, Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который больше выгоден для Украины, а не России. «Пока не будут разорваны остальные договоры, они будут действовать и будут обеспечивать какой-то уровень интеграции для Украины даже вне юридического поля. Сам выход из СНГ — это не одномоментное действие. Оно растянуто во времени. Пока этот выход будет осуществляться, на Украине может смениться президент или произойдут события в глобальной политике», — считает Безпалько.

Также в субботу Порошенко анонсировал предстоящие итоги деятельности рабочей группы конституционной комиссии Украины над поправками к конституции по поводу статуса Крыма . Они закрепят «неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства». Глава государства получит право вводить на полуострове «особый режим», если там возникнет ситуация, «несущая угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины». Рабочая группа также предлагает создать некую Крымскую раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей полуострова.

По мнению Безпалько, шаги Порошенко в отношении Крыма тоже, как и по поводу выхода из СНГ, демонстрационные. «Под воздействием СМИ для большинства граждан Украины Крым — это болезненная точка. Сейчас Россия построила Крымский мост и нужно что-то демонстрировать в ответ, надавить населению на болезненную точку, напомнить о Крыме. Для этого вводятся даже поправки в конституцию», — считает политолог.

Он напомнил о бессмысленном решении Киева создать «крымскую патрульную полицию» и о существовании «крымского университета в изгнании», не говоря уже об экстремистском и запрещенном в России «Меджлисе крымского-татарского народа».