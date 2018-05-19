Ещё
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Пока не будут разорваны остальные договоры, они будут действовать и будут обеспечивать какой-то уровень интеграции для Украины даже вне юридического поля. Сам выход из СНГ — это не одномоментное действие. Оно растянуто во времени», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Богдан Безпалько по поводу выхода Украины из всех уставных органов СНГ.
>> Порошенко объявил окончательный разворот Украины
Политолог, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько напомнил, что участие Украины в СНГ в последние годы было «довольно странным».
«Она была учредителем, но не была полноправным участником содружества. Выход из структур СНГ ведет к разрыву многих тысяч договоров, которые регулировали отношения во всех сферах: от экономики до гуманитарных, от военной до лингвистической. Поэтому если Украина взяла курс на максимальный выход из всех интеграционных структур даже с ущербом для себя, то подобного рода шаги носят чисто демонстрационный характер», — сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.
В субботу президент Украины Петр Порошенко отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Еще в начале мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ. Через свой Twitter Порошенко сообщил, что СНГ для Украины «окончательно и бесповоротно ушло в прошлое». «Будущее наше — в Европе, и только!» — добавил он.
По словам эксперта, Украина демонстрирует определенный градус антироссийской истерии, «который ее руководство вынуждено постоянно поддерживать, чтобы каким-то образом отвлекать население от насущных проблем». «Никаких особых достижений в области экономики и внешней политики у Украины нет. Даже против Донбасса, который она превосходит на порядок, у Украины нет никаких возможностей продемонстрировать свои успехи. Так что остается делать шаги провокационного характера: арестовывать журналистов, моряков „Норда“, выйти демонстративно из структур СНГ», — говорит Безпалько.
В то же время на отношениях с Россией выход Украины из СНГ может вообще никак не сказаться. Ряд соглашений остается действующими, например, Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который больше выгоден для Украины, а не России. «Пока не будут разорваны остальные договоры, они будут действовать и будут обеспечивать какой-то уровень интеграции для Украины даже вне юридического поля. Сам выход из СНГ — это не одномоментное действие. Оно растянуто во времени. Пока этот выход будет осуществляться, на Украине может смениться президент или произойдут события в глобальной политике», — считает Безпалько.
Также в субботу Порошенко анонсировал предстоящие итоги деятельности рабочей группы конституционной комиссии Украины над поправками к конституции по поводу статуса Крыма. Они закрепят «неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства». Глава государства получит право вводить на полуострове «особый режим», если там возникнет ситуация, «несущая угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины». Рабочая группа также предлагает создать некую Крымскую раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей полуострова.
По мнению Безпалько, шаги Порошенко в отношении Крыма тоже, как и по поводу выхода из СНГ, демонстрационные. «Под воздействием СМИ для большинства граждан Украины Крым — это болезненная точка. Сейчас Россия построила Крымский мост и нужно что-то демонстрировать в ответ, надавить населению на болезненную точку, напомнить о Крыме. Для этого вводятся даже поправки в конституцию», — считает политолог.
Он напомнил о бессмысленном решении Киева создать «крымскую патрульную полицию» и о существовании «крымского университета в изгнании», не говоря уже об экстремистском и запрещенном в России «Меджлисе крымского-татарского народа».
«Плодится масса структур, которые будут давить на сознание населения Украины, что Крым мы вернем, а пока что он находится под оккупацией. Никаких особых практических действий в этом плане я не вижу, потому что воздействовать на саму территорию Крыма Порошенко не может», — подытожил Безпалько.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине назвали три варианта возвращения контроля над Донбассом Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ Прилепин поблагодарил Яроша за выдачу имен убийц Мамая
Комментарии248
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза152
Бородина исчезла после трагедии17
В тайне смерти Гитлера поставлена точка16
Боевики атаковали церковь в Грозном173
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь32
Новости партнеров
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение