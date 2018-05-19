Киев подозревает «Грузинский легион» в хищениях оружия, заявили в ЛНР

"Штабом оперативного командования «Восток» проводится служебное расследование по факту хищения в 54 бригаде ВСУ оружия и боеприпасов во время увольнения 46 военнослужащих 25 батальона «Грузинский легион» в феврале этого года после конфликта с командиром бригады полковником Майстренко", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что, по имеющимся в распоряжении ЛНР данным, ущерб, нанесенный бригаде, насчитывает 75 единиц оружия, в том числе 15 гранатометов. «Предположительно, данное оружие собиралось в отдельных схронах для последующей продажи криминальным группировкам Украины, которые участвуют в акциях оппозиции под руководством Михаила Саакашвили », — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

Марочко дополнил, что в рамках проведения расследования 16 мая в бригаду прибыл командующий сухопутными войсками ВС Украины Сергей Попко.

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