Ярош сдал убийц комбата Мамая

«Не надо вычислять»: Ярош сдал убийц Мамая

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош назвал позывные бойцов, причастных к гибели комбата Олега Мамиева. Ярош в своем сообщении отметил заслуги бойцов и их «профессионально выполненную работу». На это заявление отреагировал писатель Захар Прилепин , поблагодарив депутата за информацию: «Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять».

Комбат «Черный», ротный «Рэмбо» и боец «Кипиш» участвовали в убийстве командира бригады «Пятнашка» самопровозглашенной ДНР Олега Мамиева (позывной Мамай). Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил народный депутат Украины и бывший глава радикальной националистической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России ) Дмитрий Ярош.

О подробностях операции Ярош не рассказал. На своей странице он выразил благодарность бойцам за «профессиональную и качественную работу».

«Спасибо комбату Черному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить», — цитирует УНИАН сообщение Яроша.

Автор пригрозил, что такая же судьба ждет всех «пришельцев и их местных приспешников, которые решили уничтожить наше государство». Но после публикации в СМИ, ссылка на сообщение Яроша стала недоступной.

Олег Мамиев, командир 15-й интернациональной бригады, известной под названием «Пятнашка», погиб в четверг 17 мая на передовой в районе города Авдеевка . После выстрела гранатомета по позициям ополченцев Мамиев получил тяжелые осколочные ранения в голову, живот и грудь.

Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако ранения оказались смертельными.

Сослуживец Мамая рассказал подробности о гибели комбата. «Мы… хотели дальше пройти по окопу. Комбат пошел первым, — рассказал боец ДНР. — Я слышал прилет [мины] и после этого мы легли, потому что могли [получить ранения] от осколков. Потом мы начали кричать: „Комбат! Комбат! Где Мамай?!“ Его нигде не было. Начали искать… Смотрим — он здесь. Мы его сразу на носилки — и в больницу…», — рассказал боец изданию «Шторм». По его словам, не было никаких шансов спасти командира: «У него не было полголовы… его пополам разорвало».

Прощание с командиром батальона состоялось в пятницу в театре оперы и балета в Донецке . Похороны Мамиева будут проходить на его родине — в Северной Осетии

Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в 2014 году. Он участвовал в боевых операциях в составе подразделения «Восток», затем в интербригаде «Пятнашка», которая несла службу на окраине Донецка, и вскоре стал ее командиром. Мамиев был награжден высшими наградами ДНР. Он также состоял в Совете командиров и в правлении «Союза добровольцев Донбасса». Сослуживцы командира «Пятнашки» отозвались о нем только с положительной стороны.

«Мы до сих пор не можем отойти [от вести о гибели Мамая]… Это батя, отец. Ко всем он относился положительно, всем, кому нужно, помогал. Это самый лучший комбат и человек», — рассказал источник «Шторма».

Руководитель аппарата «Союза добровольцев Донбасса» Роман Леньшин также сообщил, что боевой пост Мамиева находился на передовой, где артобстрелы происходят ежедневно.

«Подразделение Олега как раз находится на передовой линии фронта. Артобстрелы там проходят практически ежедневно. Подгадали или рок такой? — не знаю. Он постоянно там был, у него «офис» в окопах», — рассказал Леньшин «Пятому каналу».

На новость о гибели Мамая отреагировал российский писатель и заместитель командира одного из донбасских батальонов Захар Прилепин. В своем сообщении в фейсбуке он написал, что батальон «Пятнашка» был одним из самых яростных и профессиональных подразделений Донбасса. Погибшего командира он назвал настоящим воином.

«Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала».

Писатель заявил, что донбасские командиры погибают в боях, или «от рук диверсантов» после полученных пяти или десяти ранений. При этом украинские командиры, по его словам, сидят в «Раде и треплют языками».

Несмотря на то, что ссылка на сообщение Яроша сейчас неактивна, Прилепин заявил, что не сомневается в достоверности информации об обстоятельствах гибели комбата Мамиева. «То, о чем написал Ярош, действительно правда. Ярош серьезный человек. Они не стесняются и не переживают о своей безопасности, но, мы, собственно, тоже не переживаем», — заявил Прилепин в беседе с РБК.

Боевые действия начались на востоке Украины в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР.