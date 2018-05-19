Адвокат навестил Вышинского в СИЗО

Адвокат рассказал об обращении с Вышинским в херсонском СИЗО

В пятницу Вышинского перевели из изолятора временного содержания (ИВС) в СИЗО города Херсон.

"Да, все нормально. По состоянию на вчера (жалоб) не было", — ответил Доманский на вопрос РИА Новости, хорошо ли обращаются с арестованным журналистом.

Адвокат пока не знает, сколько человек содержатся в одной камере с Вышинским — он намерен навестить его во вторник, 22 мая, когда и уточнит условия его пребывания.