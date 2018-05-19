Ещё
Киев приблизит разрешение военного конфликта на Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев приблизит разрешение военного конфликта на Донбассе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, что может приблизить разрешение военного конфликта на Донбассе в пользу Украины, сообщает украинское издание «Обозреватель».
Он считает, что быстро добиться мира вряд ли получится.
«Однако, что такое быстро добиться мира? Сдаться и пойти на все условия России? Потому что это якобы единственный вариант, как быстро добиться мира. Но тогда надо объяснить, зачем мы вообще защищали свою страну», — сказал Грымчак, добавив, что можно быстро распустить армию — «и будет мир и покой, но ненадолго».
Он считает, что такой «вброс» выгоден России, так как для нее содержание этих территорий затратно — «так как все меньше денег становится, ресурсов и всего остального».
Военный сценарий он назвал маловероятным по многим причинам.
>> Ярош помог ДНР
По его словам, оптимальным вариантом для Киева будет ввод миротворцев с постепенным переходом населенных пунктов под контроль Украины с помощью миротворцев.
«Если на оккупированную территорию будут заходить миротворцы, они зайдут на всю территорию. И прежде всего, выйдут на российско-украинскую границу — для того, чтобы предотвратить перемещение вооружения, наемников, военнослужащих РФ и тому подобное», — заявил Грымчак.
Комментарии3  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров отменил важные визиты22
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»464
США планируют засудить Россию158
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»63
«Вторжение в Россию станет кошмаром»597
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика Статьи
01:03
Крымский мост ударил Порошенко
В мире Украина
03:03
Лавров отменил важные визиты
Политика Латинская Америка
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
01:49
Эксперт разъяснил напутствие Путина Асаду
Политика Экономика
04:19
«Красаучик»: Ярош помог ДНР вычислить убийц Мамая
Украина В мире
00:30
Испытания «Урагана» попали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение