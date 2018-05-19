Киев приблизит разрешение военного конфликта на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, что может приблизить разрешение военного конфликта на Донбассе в пользу Украины, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Он считает, что быстро добиться мира вряд ли получится.

«Однако, что такое быстро добиться мира? Сдаться и пойти на все условия России? Потому что это якобы единственный вариант, как быстро добиться мира. Но тогда надо объяснить, зачем мы вообще защищали свою страну», — сказал Грымчак, добавив, что можно быстро распустить армию — «и будет мир и покой, но ненадолго».

Он считает, что такой «вброс» выгоден России, так как для нее содержание этих территорий затратно — «так как все меньше денег становится, ресурсов и всего остального».

Военный сценарий он назвал маловероятным по многим причинам.

По его словам, оптимальным вариантом для Киева будет ввод миротворцев с постепенным переходом населенных пунктов под контроль Украины с помощью миротворцев.