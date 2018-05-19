«Красаучик»: Ярош помог ДНР вычислить убийц Мамая

«Ярош, спасибо за службу», — написал он в Faceboоk, процитировав сообщение на странице Яроша, где тот назвал позывные украинских военных — комбат «Черный», ротный «Рембо» и боец под позывным «Кипиш». Запись Яроша после этого стала недоступной.

«Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик», — написал Прилепин.