«Красаучик»: Ярош помог ДНР вычислить убийц Мамая 

Писатель Захар Прилепин поблагодарил бывшего лидера запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша за публикацию информации об украинских военных, которые участвовали в ликвидации ополченца из Осетии Олега Мамиева (Мамай).
«Ярош, спасибо за службу», — написал он в Faceboоk, процитировав сообщение на странице Яроша, где тот назвал позывные украинских военных — комбат «Черный», ротный «Рембо» и боец под позывным «Кипиш». Запись Яроша после этого стала недоступной.
«Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик», — написал Прилепин.
Накануне стало известно, что под Донецком украинскими военными был убит командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев.