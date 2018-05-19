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«Красаучик»: Ярош помог ДНР вычислить убийц Мамая
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«Красаучик»: Ярош помог ДНР вычислить убийц Мамая 

Рамблер 1 час назад
Писатель Захар Прилепин поблагодарил бывшего лидера запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша за публикацию информации об украинских военных, которые участвовали в ликвидации ополченца из Осетии Олега Мамиева (Мамай).
«Ярош, спасибо за службу», — написал он в Faceboоk, процитировав сообщение на странице Яроша, где тот назвал позывные украинских военных — комбат «Черный», ротный «Рембо» и боец под позывным «Кипиш». Запись Яроша после этого стала недоступной.
«Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красаучик», — написал Прилепин.
>> Ярош назвал убийц Мамая
Накануне стало известно, что под Донецком украинскими военными был убит командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев.
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