Порошенко озвучил планы на Крымский мост

«Такие заявления рассчитаны на украинских националистов»

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев после «восстановления суверенитета» в Крыму будет использовать Крымский мост для своего транспортного сообщения с Кубанью. Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на это заметил, что такие заявления необходимы Киеву, чтобы отвлечь внимание украинского населения от внутренних проблем в стране.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев после «восстановления суверенитета» в Крыму будет использовать Крымский мост для своего транспортного сообщения с Кубанью, передает ФАН.

Об этом глава государства заявил на посвященном крымско-татарскому народу мероприятии. Украинский лидер также выразил уверенность в том, что «россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления». Украина, по его словам, будет пользоваться переправой для связи с Россией

«А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев», — резюмировал Порошенко.

Двумя днями ранее депутат украинской Рады Антон Геращенко заявил о пользе созданной российской стороной в Крыму инфраструктуры, так как полуостров якобы присоединится к Украине.

По словам парламентария, мост через Керченский пролив получит украинская сторона, после того как Крым снова станет частью Украины. Депутат также привел пример из истории, чтобы проиллюстрировать свою мысль.

«В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам», — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что с российским полуостровом будет то же самое, но «на это могут уйти десятилетия». Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на это заметил, что такие заявления украинских властей рассчитаны главным образом на украинских националистов.

Российский парламентарий добавил, что скандальные, но не связанные с реальностью высказывания необходимы Киеву, чтобы отвлечь внимание украинского населения от внутренних проблем в стране, а также усилить международную напряженность по отношению к России.

«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа. Никакая другая страна не может на него претендовать», — резюмировал депутат.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина «скрупулезно подсчитывает» свои убытки от открытия Крымского моста и пообещал, что «все счета будут России выставлены». По словам чиновника, убытки страны от Крымского моста оцениваются в 500 млн гривен в год, передает НСН.

«Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море. Ограниченная возможность доступа украинских судов к Азовскому морю — лишь прямые убытки. Суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста исчисляются миллиардами гривен», — сказал украинский министр.

«Азовское море — внутреннее море Украины и России. Поскольку это так, строительство подобных сооружений находится полностью в нашей юрисдикции. А такие заявления — реакция на строительство», — сказал российский сенатор.

Он добавил, что негативная реакция украинской стороны объясняется многократными заявлениями о том, что мост «вообще не будет построен». Парламентарий отметил, что попытки Киева «выставить счет России» бессмысленны.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям, понимая, что, возможно, они и могут подать какой-то иск, но выиграть его, получив какую-то компенсацию от России, — это вряд ли», — заключил Цеков.

Депутат Госдумы от Крыма и зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек напомнил, что элита на Украине начала «долговую» войну с российской стороной в 1992 году.

«Постоянно изыскиваются какие-то неоплаченные счета, ведется материализация за политическую лояльность со времен Екатерины II, и, конечно же, регулярные стенания за «ущерб», нанесенный при советской власти», — заметил депутат.

Он добавил, что такие заявления являются частью украинской политики, а появление моста повредило репутации Киева.

«Здесь вопрос политического престижа и для нас, и для Украины: мы обещали и сделали, они обещали помешать, но не смогли», — резюмировал российский парламентарий.