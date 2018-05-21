Украинцев выставили на продажу

Приняв закон о трансплантации анатомических материалов, Верховная Рада создала серьёзный риск для жизни тех людей, которые дали согласие на посмертное донорство

Согласно документу, каждый гражданин Украины должен либо согласиться, либо запретить изъятие своих органов после смерти. Если он при жизни не успел выразить своё мнение по этому вопросу, то решение примут родственники, в случае их отсутствия вступает в силу принцип несогласия: нет согласия — нет посмертному донорству.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за насильственное изъятие органов и до семи — за незаконную торговлю ими.

Новый законопроект имеет несколько серьёзных отличий от принятого в 1999 году закона «О трансплантации органов и других анатомических материалов».

Во-первых, если раньше изъятием органов могли заниматься исключительно государственные учреждения, то теперь такое право получили все, даже частные и не аккредитованные в установленном Кабинетом правительства порядке, что противоречит части пятой статьи 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

Во-вторых, по словам директора Института сердца Бориса Тодурова, в новой редакции предусмотрено создание Координационного центра по трансплантации и прописаны некоторые механизмы получения согласия на забор органов, чего ранее не было вообще.

Рай для чёрных трансплантологов

Власти планируют создать Единую государственную информационную систему трансплантации, многие данные в которой будут конфиденциальны. Однако будут категории людей, которые смогут узнать абсолютно всю информацию: после вступления в силу закона на Украине появится должность трансплант-координаторов. Именно они будут получать согласие родственников на посмертное донорство, вносить данные в реестр, организовывать изъятие, хранение и перевозку анатомических материалов. При всём желании они смогут продавать персональные данные потенциальных доноров и физиологические параметры органов. Может произойти и диаметрально противоположная ситуация: родственники пациентов могут устроить охоту за носителями ценной информации, чтобы напрямую выйти на доноров.

Кроме того, отдельной строкой в законе прописана возможность продажи анатомических материалов за рубеж, если на Украине нет подходящих реципиентов. Иными словами, теперь можно не ломать голову над разработкой маршрутов для контрабанды, а заявить об отсутствии человека, которому подойдёт изъятый орган, и на законных основаниях вывести его за рубеж и выручить гораздо больше денег.

Несколько лет назад на Украине разгорелось несколько громких скандалов, связанных с незаконным изъятием органов. Одной из первых была история с Львовской областной клинической больницей, медработники которой выдавали свидетельства о смерти младенцев, а на самом деле оформляли липовые отказы родителей и продавали малышей на органы в США и другие страны. Позже в ходе журналистского расследования немецкое издание Der Spiegel выяснило, что в 2000-2001 годах местная компания Tutogen Medical GmbH, специализирующаяся на изготовлении имплантов на основе костной ткани человека, вывезла с Украины фрагменты более тысячи тел, каждое из которых принесло прибыль в размере $250 тысяч.

Несмотря на всю кощунственность и бесчеловечность этих случаев, уголовные дела чёрных трансплантологов как правило разваливались и они отделывались лёгким испугом. Ярким примером стал главный врач той самой больницы Львова Богдан Федун. В 1997 году Ивано-Франковский суд приговорил его за незаконный вывоз 130 малышей всего на два года! Но и эти 24 месяца он не отсидел, а вышел по амнистии. Большой вклад в его освобождение внёс глава националистической партии «Свобода»* Олег Тягнибок , который в 1990-х работал в этом медицинском учреждении.

За свои деяния по всей строгости закона не ответили также хирург Владислав Закордонец и анестезиолог Ярослав Романив, работавшие в киевском институте имени Шалимова. Они при содействии так называемых вербовщиков Евгения Слюсарчука и Руслана Яковенко подбирали пары донор-реципиент, платили первым $10 тысяч, а со вторых брали $50 тысяч, откладывая разницу в свои карманы. В 2014 году уголовное дело в отношении них закрыли с формулировкой «истёк срок давности».

Если бизнес процветает, значит, это кому-нибудь нужно

Часто люди, попав в сложную жизненную ситуацию, готовы пойти на самый отчаянный шаг. Подзаработать на продаже части своего тела украинцы могут легально: за сдачу крови полагаются обед, выходной день и 73 гривны, за плазму платят 93 гривны; сдать свою яйцеклетку девушки в возрасте от 20 до 32 лет, имеющие детей и соответствующие по медицинским параметрам, могут за 20 тысяч гривен; аналогичную сумму, но в евро, выплатят суррогатной матери; 20 мл спермы мужчины не старше 35 лет оцениваются скромнее — 250 гривен; наименее болезненная процедура — продажа длинных натуральных волос — может принести доход до 3 тысяч гривен.

Если вопрос стоит о жизни и смерти, то пациенты и их родные согласны воспользоваться услугами чёрного рынка. Если человек продаст нелегалам все органы по отдельности, то цена его телу — 45 млн евро. Итак, из чего же складывается эта сумма, сопоставимая с оборонным бюджетом Черногории на прошлый год: лёгкое — до 150 тысяч евро, целая печень —до 550 тысяч евро, роговица глаза — до 15 тысяч евро, килограмм костного мозга — $20 тысяч, а стоимость почки варьируется от 15 тысяч евро в Китае до 250 тысяч евро в США.

Присутствие в этом списке непризнанной республики совсем неудивительно. Во время борьбы за независимость в 1990-х годах Освободительная армия Косово, непосредственно связанная с запрещённой в РФ террористической организацией «Аль Каида», наживалась на нелегальной продаже органов пленных сербов и иностранцев, желавших продать почку за 15 тысяч евро, но вместо них пациенты получали осложнения после операции, проведённой в полевых условиях, и умирали, а «трансплантологи» распродавали их тела по частям за 100 тысяч евро. Один из участников этой банды рассказал прокурорам, что методику изъятия человеческих органов освоил на двухнедельных курсах. Во время операции по вырезанию сердца у пленного серба он без наркоза вскрыл брюшную полость, вокруг всё было залито кровью, а несчастный в это время кричал и молил о пощаде.

В начале 2000-х стали известны ужасающие подробности. Главный обвинитель Международного трибунала для бывшей Югославии Карла дель Понте рассказала об бесчеловечных манипуляциях после посещения одного из таких лагерей в Албании . Прокуратура Сербии возбудила уголовное дело по факту нелегальной трансплантации органов. В свою очередь, член ПАСЕ Дик Марти сообщил, что в деятельности чёрных трансплантологов принимали участие соратники нынешнего президента Косово Хашима Тачи.

Подари жизнь

Для многих больных или пострадавших в результате несчастных случаев донорские органы становятся единственной надеждой на жизнь. В Белоруссии количество операций по пересадке органов выросло в 40 раз за счёт презумции согласия, то есть человек становится донором по умолчанию, если сообщил о запрете на посмертное донорство. В католических странах бум в значительной степени связан с призывом Папы Римского «не брать тело на небеса».

Авторы законопроекта, принятого Радой, утверждают, что он позволит ежегодно спасать жизни более 5000 украинцев, нуждающихся в пересадке. Однако директор Института сердца Борис Тодуров призывает быть сдержанными в прогнозах: «Я думаю, в том варианте, в котором был принят этот закон, в течение года он точно ничего не поменяет. Ведь не принята была главная норма, которая очень нужна — презумпция согласия».

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец добавляет, что не все органы могут подойти тому или иному пациенту в силу тех или иных показателей. Перед пересадкой врачи обязательно должны провести типирование.

Парламентарий, которая работала над разработкой законопроекта, успокаивает соотечественников, боящихся стать жертвами чёрных трансплантологов:

«Для проведения операции по трансплантации технически орган должен быть живой, жизнеспособный. То есть, изъять орган для трансплантации и пересадить его реципиенту возможно, только если потенциальный донор находится в учреждении здравоохранения, на аппарате искусственной вентиляции легких, у него констатирована смерть мозга. Только в этом случае, в условиях операционной, орган может быть изъят для трансплантации. В условиях морга, к примеру, это сделать совершенно невозможно, потому что орган будет мертв и для трансплантации непригоден», — разъяснила Богомолец.

Наличие органов и совместимость реципиента и донора — не единственные составляющие успешной операции. Увы за последние годы трансплантация как область медицины на Украине отошла на второй план и пришла в упадок. Если раньше белорусские врачи приезжали перенимать опыт у своих украинских коллег, то теперь украинцы едут в Белоруссию для пересадки сердца. К тому же в стране работают всего пять специализированных учреждений: в Киеве, Донецке , Одессе, во Львове и в Запорожье

Таким образом, отказываясь от монополии государства на трансплантацию органов, власти сняли все ограничения на вывоз органов за рубеж. В то же время сотни украинцев ждут в надежде на появление подходящего донора. По сути, политики решили нажиться на гражданах страны и превратить их в статью экспорта.

*Организация, запрещенная в РФ